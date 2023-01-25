她砸66萬做試管終懷孕！慘遭醫護「導尿管插入陰道」大出血流產

▲重慶孕婦懷孕1個月後流產。（圖／翻攝自重慶廣電-第1眼）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名孕婦試管懷孕1個月後，疑因被醫護人員錯插導尿管入陰道而流產。對此，涉事醫院回應，這與醫護的專業能力有關，院方會對其作出處理，不過，將輸尿管插入陰道與流產並無必然聯繫。

據《重慶廣電-第1眼》報導，重慶市民張姓女子表示，自己的兒媳今年31歲、多年未孕，花了15、6萬元人民幣（約新台幣66萬）做試管嬰兒後，才於1個多月前成功懷孕。

為了確保萬無一失，兒媳近日入住重慶新歐中西醫結合醫院養胎，不料第二天就發生了意外。

張女表示，兒媳臥床休息必須要插導尿管，「結果（醫護）沒插到尿道裡，直接插入陰道裡，另外一個護士到場就說『你插錯了』。抽出來後，管子裡都是血。」張女指兒媳當天就流產了，她認為這就是醫護插錯導尿管引發的。

對此，涉事醫院負責人回覆，「這與我們自己的專業能力有關，該護士沒有工作多長時間，我們內部會進行處罰，加強技能培訓。該護士會做出處理，包括辭退。我們應該承擔這方面的一些責任，但插入陰道口和流產沒有什麼必然聯繫。」

律師建議指，雙方可在協商的基礎上，向主管部門投訴，也可通過法律的途徑尋求解決。