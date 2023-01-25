2023年幸運色大公開　5招養出幸運體質！

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年大家都希望能迎來好運氣，日本天星術占卜師星ひとみ認為，若民眾想在2023年改變運勢，可以選在奇數月行動，尤其是1月、3月和5月，另外也可以搭配幸運色翡翠綠、寶石紅、白色，或者乾脆去旅行，就算只是到隔壁社區走動，也能為自己的能量充電。

▲白色是2023年的幸運色之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

根據《cocoloni占い館 Sun》報導，星ひとみ表示，如果想要在新的一年改變命運，可以選在奇數月行動，尤其是1月、3月和5月，即便一開始沒有獲得周圍的人支持，只要覺得那是自己內心所追求的，就堅持下去，大家會逐漸接受。

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另外，星ひとみ還提供5個開運小撇步，首先，她建議，2023年的幸運色是翡翠綠、寶石紅、白色，民眾可以嘗試將這些顏色用在日常物品上，或是每天都能看到的地方。

食物方面，星ひとみ表示可以多吃有機蔬菜，另外像生薑之類可以溫暖身體的食材也能增加運氣；甜點方面，可以吃一些搭配當季食材的點心，配上一杯綠茶，美好的心情或許就能帶來好運；時尚方面，可以搭配一些有光澤的物品，例如皮革、絲絨，或是透明材質的衣物，例如透明襯衫、蕾絲，但要注意不能使用仿冒品。

最後，星ひとみ指出，2023年也很鼓勵大家外出旅行，如果感覺自己一直停滯不前，不妨來一趟長途旅行，若無法空出太長的時間，也可以考慮一日遊，甚至只是前往不同的社區散步也行，離開自己平常的生活範圍，就能為能量充電。