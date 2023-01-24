　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

▲▼墨西哥前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）2019年因涉嫌幫助墨國大毒梟「矮子」的販毒集團被捕，案件於2023年1月23日在紐約布魯克林開庭。（圖／路透）

▲墨西哥前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）2019年因涉嫌幫助墨國大毒梟「矮子」的販毒集團被捕，案件於2023年1月23日在紐約布魯克林開庭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

墨西哥綽號「矮子」的大毒梟古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）2016年被捕後引渡至美國服無期徒刑，兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）也於2023年初落網。如今，曾是墨西哥警界的最高層官員、前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）也因涉嫌收受「矮子」的上千萬美元賄賂被捕，並在紐約法院受審。

根據路透社報導，54歲的魯納2001年到2005年擔任墨西哥聯邦調查局局長，2006到2012年任職墨西哥公共安全部長，一路升官到警界最高層的他2019年卻在美國德州達拉斯被捕，因為他涉嫌向「矮子」為首的墨國黑幫「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）提供競爭對手資訊、販毒路徑等，並換取上千萬美元的報酬。不過，魯納2020年對檢方提出5項指控一概不認罪。

▲矮子古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）。（圖／wiki public domain）

紐約布魯克林聯邦法院23日開庭時，檢察官皮爾瑪（Philip Pilmar）表示，魯納為了保住面子雖然逮捕了一些黑幫成員，也曾查獲毒品，但事實上卻收取「矮子」管理的販毒集團的錢在做事，「本該負責打擊西納羅亞集團的人，實際上他本人才是集團中最具價值的投資。」因為在魯納的幫助下，集團靠販毒賺取數百萬美元。

一名集團成員於2018年針對「矮子」的審判中作證稱，他大約在2005年或2006年時曾經交給魯納一個裝有300萬美金（約新台幣9000萬元）的手提箱，又在2007年給魯納另一筆300萬到500萬美元（約新台幣9000萬至1.5億元）賄賂。另外也有證詞指出，魯納與西納羅亞集團達成協議，由集團幫他籌措最多5千萬美元（約新台幣15億元）的鉅款。

魯納當時聲稱這些指控是「誹謗」，且缺乏證據。他的律師23日也向法庭重申，一切指控都沒有金流、照片、影片、錄音、簡訊或電子郵件等可信的證據可以證明魯納協助販毒集團。魯納自2019年被捕以來持續關押在聯邦拘留所，不得保釋，若罪名成立，他可能面臨數十年牢獄之刑。

墨國客機遭槍擊「乘客嚇爆趴地」　大毒梟之子落網！全城黑幫暴走

拜登到訪前　墨西哥抓獲毒梟古茲曼之子

ET快訊
快訊／經營27年　家樂福「這間分店」確定收攤了
快訊／全台非常寒冷！　跌到低溫谷底時間曝
快訊／路樹、招牌和鷹架都倒了！強風狂襲台中　今5事故釀3傷
值勤警買到全家超夯霜淇淋！　下秒1動作挨罰
統聯司機捨命救21乘客！王惠美心疼13歲獨生女抱入懷：路還很
今明都還會下雪！遊客興奮搶拍　小孩張嘴嚐雪
婆婆初二生日「不准她回娘家」！　老公吐1句話更崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲童吞下52粒磁鐵珠！　照x光發現「腸子全黏住」險丟命

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

5歲童吞下52粒磁鐵珠！　照x光發現「腸子全黏住」險丟命

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

5歲童吞下52粒磁鐵珠！　照x光發現「腸子全黏住」險丟命

男童在酒瓶裡點爆竹　慘遭「30多塊玻璃渣」插入體內！

快訊／經營27年　家樂福「這間分店」確定收攤了！

5歲童到辣妹餐廳慶生　「周圍全是車頭燈」網嘆：這麼小就見世面

快訊／路樹、招牌和鷹架都倒了！強風狂襲台中　今已5事故釀3傷

讓媳婦「自由選擇」何時回娘家　教育部宣導被讚爆：請列入教材

廚房見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻忍10年問原因　他竟回這2字

妻「太愛買」錢花光！夫壓力炸鍋失控動粗　警一查是慣犯

女墜樓「驚見正義哥現身」一步上前飛身救援當肉墊！路人視角曝

快訊／全台持續低溫特報！氣象專家：越晚越冷「明清晨跌到低溫谷底」

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

國際熱門新聞

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

男友結婚「新娘是親姊」！妹子崩潰：想在婚禮大喊

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

即／美舊金山華裔男「連跑2農場」　開槍掃射釀7死！

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

美國「小台北」槍擊2台灣僑民罹難！

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

23歲美女警一見鍾情黑道哥！終遭停職

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

更多熱門

相關新聞

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

美國加州素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）發生除夕夜槍擊案，造成11人不幸死亡，其中2人被證實為台灣僑民。72歲亞裔槍手先是在舞星舞廳（Star Dance）犯案，幾分鐘後又企圖掃射第2間來來舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio），所幸現場一名26歲蔡姓男子英勇奪槍，才阻止了更大傷亡。

美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」持槍與警對峙4小時

美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」持槍與警對峙4小時

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！

女獄警狂啪囚犯　雪茄塞下體！為他偷帶違禁品

女獄警狂啪囚犯　雪茄塞下體！為他偷帶違禁品

流感疫苗模式！美提議新冠疫苗「年年接種」

流感疫苗模式！美提議新冠疫苗「年年接種」

關鍵字：

矮子大毒梟墨西哥毒梟Sinaloa Cartel北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面