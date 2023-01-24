「忍者龜」24小時全年無休　北市污水處理廠過年不打烊

▲進行管線洩漏檢修的「忍者龜」。（圖／台北市工務局衛工處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節是家家戶戶團聚的溫馨時刻，今年長達10天的春節假期，許多民眾也早已規劃好出遊行程，緩解一整年工作辛勞。不過有一群暱稱「忍者龜」的人們，犧牲與家人佳節團聚、放鬆的時光，默默的、不間斷的處理大台北地區市民每日所產生的生活污水，為維護水資源環境持續努力不懈。

台北市工務局衛工處副總工程司王文清說明，衛工處積極推動公共污水下水道系統建設，透過地下污水管線，將大台北地區每日約200萬公噸生活污水輸送至迪化、內湖及八里污水處理廠進行處理。

王文清表示，為達成一年365天24小時不停歇的污水處理量能，需仰賴3班制操作維護人員，依偱SOP穩定操作廠內數千項大小不一的機械設備，並監控水質處理、設備維護水質監測等專業技術，處理至符合國家放流水標準後，才能排放到河川。



內湖污水處理廠長高淑惠指出，「忍者龜」暱稱，象徵衛工人在非光鮮亮麗的工作環境下，仍擁有著堅毅精神，透過嚴謹的操作程序，將台北市民每日產生的污水變得潔淨，再還諸於河川與大自然。

高淑惠呼籲，民眾春節期間享受大魚大肉的同時，將廚餘妥善收集，並交由環保局垃圾車處理；餐廳業者更應將廢油交由專門處理業者，不可將油脂任意傾倒於水槽內，避免油脂結塊造成污水下水道系統阻塞，及增加污水處理廠處理機械設備負擔，期盼大家享受美食之餘，共同為污水處理盡一份心力，也為辛苦的「忍者龜」們喝采。

▼辛勤修繕攔污設備的「忍者龜」。（圖／台北市工務局衛工處提供）