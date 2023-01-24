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人生的第二春！偵查隊長變草莓農　斜槓最高票當選鄉民代表

▲▼陳增堭2020底大湖警分局偵查隊長退休，開始在大湖種草莓，2022年選舉以全鄉最高票當選大湖鄉民代表。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳增堭2020底大湖警分局偵查隊長退休，開始在大湖種草莓，2022年選舉以全鄉最高票當選大湖鄉民代表。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

前大湖警分局偵查隊長陳增堭，2020年底退休後返鄉種草莓，成為全職草莓農，農暇還利用他的法律專業，無償擔任鄰里間的法律顧問，替鄉親們解決眾多法律疑問，為了擴大服務鄉親，陳增堭參選2022年地方選舉，以全鄉最高票當選大湖鄉民代表，他的斜槓人生又再一次斜槓。

今年52歲的陳增堭2020年底以壯年之齡退休是為了要照顧雙眼失明的老母親，退休後一邊陪伴、照顧母親，一邊重新學習種草莓，第一次種草莓就有不錯的成果，刑警成功轉換成草莓農，開啟工作第二春，讓他很有成就感。

陳增堭退休後在照顧母親及種草莓農暇之餘，運用32年警職生涯的人脈和法律知識，提供鄰里鄉親法律諮詢協助，解決許多鄉親法律疑難，2年來已經協助處理相關案件有2、30件。2022年5月老母親不幸因病過世後，本來對政治毫無興趣的陳增堭，在鄰里鄉親鼓勵、勸進下參選2022年大湖鄉民代表，期望他能透過代表會公職，服務更多鄉親。

陳增堭說，決定參選以來就以警校校訓「誠」當作中心理念，誠實、誠懇面對選民，與鄉親互動或接受民眾陳情、請託都是一樣的態度，加上勤快的行事風格，終於獲得選區鄉親認同，以全鄉最高票當選鄉民代表。

陳增堭表示，角色不同壓力也不同，偵查隊長有破案的壓力，農民有收成的壓力，而鄉民代表的壓力在於服務是否全方位、得民心?第一次擔任鄉民代表，他覺得壓力很大，深怕辜負選民的期待，但陳增堭很有自信可以做好，相信以他的行政歷練、社會人脈，加上勤勞、誠懇的行事風格，一定不會辜負選民的託付。

▲▼陳增堭刑警成功轉換成草莓農，開啟工作第二春，讓他很有成就感。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼陳增堭刑警成功轉換成草莓農，開啟工作第二春，讓他很有成就感。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼陳增堭刑警成功轉換成草莓農，開啟工作第二春，讓他很有成就感。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼陳增堭從警32年戰功彪炳，曾獲得模範刑警及模範公務員殊榮。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼陳增堭從警32年戰功彪炳，曾獲得模範刑警及模範公務員殊榮。（圖／記者蔡文淵攝）

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