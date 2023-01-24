過年狂吃！民眾瘋搶這藥減肥　醫師警告：恐酮酸中毒

▲近來想減肥的民眾鎖定糖尿病新藥SGLT2抑制劑，想藉此瘦身。但彰化醫院副院長陳殷正強調，此舉恐引起泌尿道感染、酮酸中毒等風險。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

過年期間民眾大吃大喝，恐怕體重也會跟著增加。近來想減肥的民眾鎖定有減重效果的糖尿病新藥SGLT2抑制劑，想藉此瘦身。但醫師強調，此舉恐引起泌尿道感染、酮酸中毒等風險，沒有糖尿病的人如果要減重，最好還是循著飲食控制和運動減重比較安全。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正表示，近幾年來，SGLT2抑制劑及GLP-1等2類新的糖尿病藥引起矚目，主要是其副作用竟然是很多人夢寐以求的減重。

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▲糖尿病的新藥SGLT2抑制劑。

在國內，GLP-1為主成分的「瘦瘦筆」藥品有善纖達(Saxenda)、胰妥讚(Victoza)、胰妥善(Ozempic)、易週糖(Trulicity)，善纖達的適應症為肥胖，經衛福部核准為合法的減重注射藥物，其他3種的適應症是第二型糖尿病控制，卻也遊走在灰色地帶，被普遍用在減重上。

最近缺貨的是一週施打一次的易週糖，連帶的造成其他藥品也遭熱搶，甚至擴及GLP-1之外的另一種治療糖尿病的新藥SGLT2抑制劑。彰化一家藥局張姓老闆表示，很多人買不到瘦瘦筆之後，轉詢問要購買SGLT2抑制劑為主成分的藥品，雖然是處方用藥，但還是有人照賣，一顆60元至100元。

陳殷正強調，SGLT2抑制劑是處方藥，適應症並不包括減肥，如果使用者腎功能不好，使用後恐造成腎損傷，而且尿液中糖分太高，泌尿道容易發生感染，甚至引起更嚴重、有致命風險的酮酸中毒。也因為不是合法減重藥，一旦身體出現問題，是無法適用藥害救濟的。