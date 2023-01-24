帥又多金！「老公床上1狀況」老婆秒冷感　前女友也搖頭了　

▲前男友抱怨「老婆不愛啪啪」，原PO秒懂了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「有些事情，真的不是錢可以彌補的！」一名女網友透露，目前仍與前男友有聯絡，得知他老婆對性無感，一番話秒讓原PO哭笑不得。原PO直言，前男友帥又多金，無奈有性功能障礙，「重點是不能溝通！」文章曝光後，引來大批網友笑虧「為了鮑鮑放棄包包，真是辛苦妳了！」

一名女網友在《靠北婚姻－社團討論區》表示，前男友長得帥、家世也不錯，出社會工作也很努力，儘管已經分手，也各自找到另一半摯愛，但雙方偶爾仍會聊天打屁。

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原PO透露，前男友平時開名車代步、日子也過得舒適，而且薪水是原PO老公的2倍以上，但人總有美中不足的缺點，「當前男友說到老婆不愛性事時，我就知道他想幹嘛了」，原來前男友早洩加勃起障礙，「重點是不能溝通！」

儘管老公收入比不上前男友，原PO卻依舊自豪笑稱，「老公性能力很好，而且也很順著我，要相處幾十年的伴侶，有些事情，真的不是錢可以彌補的。」

對此，原PO也雙手一攤直呼，前男友不知道自己有性功能問題，也沒想到要就醫治療，「以上我還是無法直白地對他說出口」，因此原PO每次只能笑笑回應「是喔，那要跟老婆多談談。」

文章曝光，網友們哭笑不得回應，「真的！有些事不是錢可以彌補的」、「為了鮑鮑放棄包包，真是辛苦妳了」、「性能力比『鈔能力』重要」、「如果妳老公月收入10萬、前男友2倍多算25萬好了，其實我很可以，畢竟人不是完美的」、「看前面還以為妳想吃回頭草了，還好後面沒歪掉」、「有一好沒兩好」、「他老婆不愛性事，如果愛的話，也有可能...早就看醫生治療好了」、「很多男的都以為自己那方面很行或是沒問題」、「前男友可能玩壞了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北婚姻）

