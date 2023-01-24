4歲女童腹痛1個月…X光驚見「1公尺長白點」　醫搖頭：一輩子毀了

▲浙江4歲女童吞61粒磁力珠。（圖／翻攝自錢江視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

家有幼兒真的需要更警覺！浙江省嘉興市一名4歲女童，把哥哥玩的俗稱「巴克球」的磁力珠吞進肚子，球體因磁力相吸夾傷了女童的腸壁，致使她有14處胃腸道穿孔。醫生雖然已幫她進行手術取出61顆磁力珠，然而女童胃腸受損嚴重，可能一輩子受腸黏連或腸梗阻影響。

據《錢江視頻》報導，浙江嘉興市4歲女童小樂（化名）持續1個月腹痛，在當地醫院以「腸胃炎」治療後未有改善，於是小樂家長於12月3日帶她前往浙江大學醫學院附屬兒童醫院求醫。

醫生為小樂拍攝X光照片，驚見她的胃腸道有一串約1公尺長的白色小點，大為震驚。起初還以為「孩子肚子裡有一串手串」，然而結合早前院方經手的消化道異物病例，遂懷疑小樂是誤吞了俗稱「巴克球」的磁力珠。而小樂的母親證實家中確實有磁力珠，只是平時都是小樂的哥哥在玩。

▲取出來的61粒磁力珠。（圖／翻攝自錢江視頻）

院方隨即為小樂進行手術，共取出61顆磁力珠。醫院副院長兼腔鏡中心主任高志剛醫師表示，「巴克球雖小，但磁性非常大。」他指出，小樂並非同時吞下所有磁力珠，「是一顆顆吃的，這一顆黏到另一顆。由於不同時間進到胃腸間的磁力珠會吸到一起，所以2顆巴克球之間就會有腸管壁夾在中間，慢慢腸子就穿孔了。」女童手術順利，但目前仍需留院接受進一步治療。

高志剛又表示，「取出的時候，（腸子）全是洞，總共有14個洞，給這個孩子造成了非常大的損傷。」他解釋，雖然修復了穿孔，但是損傷嚴重，小樂「將來一輩子得腸黏連、腸梗阻的風險都很大」，而這也是他所遇到穿孔量最高的兒童病患。