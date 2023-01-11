浪犬抓狂「啃咬女童不放」整塊臉頰肉掉落　20秒驚悚畫面曝光

記者張寧倢／編譯

印度古吉拉特邦最近發生流浪犬攻擊事件，一名女童在家門口玩耍奔跑，卻沒想到流浪犬突然朝著她飛撲而來，直接對她殘暴撕咬，短短20秒的襲擊，女童整塊臉頰肉就被咬掉，事件始末被路口監視器錄下，畫面相當怵目驚心。

▲印度浪犬啃咬女童，直接咬掉她一塊臉頰肉。（圖／翻攝自推特）

根據《今日印度》報導，從監視器畫面可見，這名女童在屋外開心玩耍時，疑似動作太大，驚動了路過的一隻黃色流浪犬，導致牠瞬間發狂，直接朝著女童飛撲。女童被撞倒在地後，流浪狗開始對她猛咬狂甩，甚至咬下了她臉上的一塊肉，經過大約20秒的恐怖襲擊後，女童母親趕來相救。

女童母親衝出來驅趕攻擊的犬隻，但流浪狗似乎還不放棄，又對著母女倆狂吠。據報導，母親帶著女兒離開時，這隻狗又從後面襲擊了女童母親，所幸最後她仍成功把狗趕走。

女童送醫後情況危急，醫生表示，她的臉頰必須縫上很多針才能康復，另外女童的四肢部分也有傷勢。