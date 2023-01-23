台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

記者葉國吏／綜合報導

一名李姓台灣旅客遭日北溫泉飯店「湯布院村(ゆふいん椿)」業者投訴no show，消息傳回台灣後引發討論。不過被投訴的李姓旅客出面解釋，表示是訂房跟聯繫上的誤會，不是刻意造成飯店業者的損失。

▲旅館被台灣旅客放鳥。（圖／湯布院椿旅館授權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名台灣李姓民眾在去年透過日本訂房網站向「湯布院村」訂了今年1月20日兩晚的獨棟客房，而且還預定了24萬日圓，相當於台幣5萬6千元的食材訂單，結果時間到了，這名李姓民眾竟然憑空消失，「湯布院村」打電話也沒有人接，這讓店家相當生氣，因為這張訂單損失就超過他們一個員工的薪水。

▲旅館損失超過23萬日圓。（圖／湯布院椿旅館授權）



根據《自由時報》報導，被投訴的李姓台灣旅客出面解釋，表示因為透過日文Jalan網站預約飯店，但沒收到確認確認信函，以為沒有預約成功，才會又透過網站預約另一間旅館。他一直到1/19才看到入住通知，當天早上就直接回覆。

李姓旅客指出，由於在日本期間是用網路卡，所以無法接聽電話，直到22日返台才接到記者詢問，他便馬上跟飯店業者聯繫商談賠償事宜，並解釋非刻意造成損失，已經約好23日要討論細節。

▲BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）