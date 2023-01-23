男友「騎菜籃車」接送　她嫌丟臉被砲翻！他解釋批判理由網服了

▲機車是許多台灣人的代步工具。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子在交往前知道男方騎的是舊摩托車，她不以為意，但交往後驚見男友騎的是「阿桑款菜籃車」，路上遇到認識的人都讓她覺得超丟臉，進而開始減少見面次數或是提議改搭大眾運輸，男友想不透原因還以為是不愛了，她不知如何表達想法，將問題PO上網結果被罵翻！一名網友解釋批判理由，把網友說服了。

女子在【Dcard】發文說，「交往後才知道他騎的是買菜車，就是妥妥菜市場阿桑騎的那種，顏色鮮豔就算了前面還有個大菜籃，一開始想說沒差就只是交通工具而已，但一直在路上遇到認識的人，超丟臉但我不敢講，只好委婉的說以後搭大眾運輸約會就好了。」

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女子說，「但男友嫌公車捷運不夠方便所以還是堅持騎機車（我OS機車才難停車吧）既然談不攏，於是我想說那不要出門就沒事了，所以最近降低約會頻率，結果他開始和我鬧我是不是不愛他才不想跟他約會… 我要怎麼委婉跟他講他的菜籃車我真的不能接受」

網友看到紛紛留言批評女子，「那妳有本事找個開車的啊！」、「不約會乾脆直接分手就好還需要上來發文？」、「表面說不在意，結果內心在意的要死，還說要不要分手勒，笑死那嘴臉有夠噁心」、「何必說什麼坐大眾運輸之類的屁話，好像很通情達理，實際上只顧自己臉面」也有部分網友聲援，覺得那是女子的個人喜好沒有對錯，不過攻擊的言論仍佔大多數。

一名網友解釋，「即使妳有提出改搭大眾運輸，但本意上還是因為覺得男友騎菜籃車丟臉啊！姑且不討論騎菜籃車到底丟不丟臉，會因為男友的交通工具不符合期待就覺得丟臉的價值觀，再幾年後是不是會進化成『男友都工作幾年了還在騎機車』、『男友都30歲了還在開國產車』等等，我比較偏向覺得妳價值觀不對捏...」此言一出，數千名吃瓜群眾紛紛按讚認同。