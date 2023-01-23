北台灣最後一家木炭窯！　企業家取諧音瘋搶「大塊炭＝賺很大」

▲寶山鄉木炭的家可能是北台灣最後一家木炭工廠。（圖／寶山鄉長邱振瑋提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉有一座北台灣僅存的一座的傳統木炭窯「木炭的家」，由於燒炭一次，從備料到出窯就耗時3個月，且產量有限，因此從進窯或出窯，都讓民眾主動甘願當「黑嚕嚕」的志工，木炭一出窯就秒殺被搶光。窯主李永興為了傳承這個末代行業，17年前就全職燒木炭，也擔心這項傳統技術從此消失。

2006年前由台北返回家鄉的李永興，有健壯的體格，自小就看著爺爺和叔伯們燒製木炭，那種農忙之餘，還要一年四季守著炭窯的日子，就是他們生活的寫照。後來因為生活的進步，木炭的使用量變少，加上進口低價木炭的競爭，炭窯只得走上歇業的命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼木炭製作耗時耗力，從開始製作到完工需要3個月。





木炭燒製過程繁複，且被原子碳取代，因此木炭也愈來愈少，成了夕陽產業。李永興不甘心先人的手藝斷了，因此在長輩指導下，重開木炭窯，親自山上砍來的相思樹，一根根密密地排進了窯室裡，然後再用同樣來自山林的樟木為柴薪，重新點燃木炭的家的招牌。

傳統木炭窯燒製出來的大塊木炭，近年來還沒出爐就被高價訂走，因為大塊木炭可以放在客廳可以除臭除濕，而且「炭」和台語的「賺」同音，不少商人也取其「賺很大」的諧音，想方設法搶買大段的木炭放在辦公室或客廳，盼賺大錢。

▲▼木炭的家以相思木為主原料，鋸木前依習俗要先拜樹木再鋸，顯示敬天也謝神，充分傳達悲天憫人的胸襟，接著再將成段鋸好的相思木載到窯口，以人手依大小陸續排進木炭窯內。

位於新竹縣寶山鄉三峰村的「木炭的家」炭窯，是60歲的窯主李永興承傳父執輩的手藝，17年前專職接手前人所留下的窯，開始燒炭的人生。

李永興表示，木炭是以相思木為主，在鋸相思木前，依習俗都會先拜樹木再鋸樹，顯示敬天也謝神，充分傳達悲天憫人的胸襟，接著再將成段鋸好的相思木載到窯口，以人手依大小陸續排進木炭窯內。

而燒成木炭的工程浩大，要人工守著24小時，從窯口燻燒28天，再等窯降溫28天，因此木炭製造前後長達3個月，相當辛苦，且3萬斤木頭只能燒出6千斤木炭。

由於木炭出窯的場景在現今社會已愈來愈少見，因此每逢開窯時，就吸引大批攝影師和志工駐足，拍下從早搬到晚的臉此，每個人都留下頭臉都被黑灰抹黑。李永興嘆說，木炭的家可能是北部最後一個傳統木炭窯，為延續這項技術，他會燒到一直到自已無力搬動這些木頭為止。