撞見鄰居偷情激吻！女糾結「該告訴他老婆嗎？」　網一面倒不挺

▲ 女子目睹鄰居外遇，十分糾結該不該揭穿。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子發文分享，她某天意外目睹已婚的鄰居和老婆以外的女子熱烈擁吻，令她開始糾結，到底該不該告訴鄰居的老婆，讓她知道伴侶對自己不忠。這篇文章引發熱烈討論，不過大部分網友都警告她，「管好妳自己就好」。

根據《鏡報》，這名女網友在網路論壇Mumsnet上發文寫道，「看見鄰居偷情怎麼辦？我發現我們其中一個鄰居似乎有外遇，他已婚，有一個小孩。我知道他和老婆的名字，但我們彼此不算認識。我不認識和他在一起的那個女人，不知道是否該匿名告訴他老婆。」

女子也解釋，「我也不知道自身經歷是否影響我的判斷。幾年前我鄰居試圖告訴我，我老公有外遇。她沒有直接說出來，而我一直沒有搞懂，所以是直到我發現老公偷情的時候，才知道她一直想告訴我這件事。我很感謝她試圖出手干預。」

她後來在貼文下補充，她看見鄰居擁吻一名不是他老婆的女子，且很明顯不是手足或朋友之間的擁抱和親吻，並向網友尋求建議。不過網友大多強烈建議她不要多管閒事，「就我個人而言，我會置身事外。這與妳無關」、「我會管好自己就好」、「不要多嘴」、「這不干妳的事」。