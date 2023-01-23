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錢都去哪了？12生肖漏財原因一次看　屬鼠最容易錯過大財

記者黃翊婷／綜合報導

大多數民眾應該都有儲蓄、理財等習慣，但有時候還是會覺得，明明自己什麼都沒做，卻還是留不住錢財。旺好運整理12生肖可能的漏財原因供大家參考，例如屬兔的朋友金錢觀念較為傳統，平時不會太浪費，但如果情緒一來，就可能會透過購物來宣洩不滿，屬鼠的朋友則容易錯過大財。

▲千元鈔、鈔票（圖／記者張一中攝）

▲不少民眾都有自己的一套理財方式。（示意圖／ETtoday資料照）

生肖鼠：錯過大財。
屬鼠的人很懂得守財，用錢非常謹慎，到了有點吝嗇的地步，屬於可以累積小財，但常因為太過計較，反而因此錯失大財的人。

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生肖牛：投資失利。
屬牛的人勤懇踏實，腳踏實地賺錢，較少有衝動花錢的時候，但若是要做變動性大的投資，可能會因為無法隨機應變，有較大的損失。

生肖虎：逞強付出。
屬虎的人能力強、財運好，很少為經濟方面困擾，只是他們喜歡與人較勁，常會因為逞強而多付出、增加額外開銷。

生肖兔：花錢宣洩。
屬兔的人在金錢觀上較為傳統，節省度日，不太會鋪張浪費，但遇上感性、情緒一來的時候，他們會透過購物來宣洩，金錢就不知不覺流失了。

生肖龍：投資大意。
屬龍的人生活和工作上都順風順水，也很會賺錢，因此當他們充滿自信、想靠投資錢滾錢的時候，往往會因為一時大意，使財富有去無回。

▲▼投資,理財,股票,手機。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲屬龍的朋友容易因為投資大意而損失錢財。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

生肖蛇：品質生活。
屬蛇的人優雅、品味好，很捨得在自己身上投資，花錢不眨眼，常常購買超出自己能力的奢侈品，沒控制好消費衝動，因而漏財。

生肖馬：投入愛好。
屬馬的人追求享樂，用錢上比較隨心所欲，他們的財運、投資運都不錯，但有可能會將錢拿去花在愛好上，例如旅遊、遊戲課金等，自然難以累積財富。

生肖羊：小人陷害。
屬羊的人單純善良，依賴心強，事業與財運都比較需要別人提點，但要是遇上不好的朋友，牽扯到金錢方面的問題，可能會上當受騙。

生肖猴：揮霍度日。
屬猴的人沒什麼省錢的觀念，因為他們很懂得抓住機遇，錢財來得容易，就不特別珍惜、常常忍不住揮霍，無法留住財富。

生肖雞：創業成本。
屬雞的人很聰明、有目標，想努力闖出一番事業，如果有什麼創業、做生意的機會都想嘗試，錢財都拿去投入創業資金。

生肖狗：幫助親友。
屬狗的人善於財富管理，就算收入不錯也過著勤儉的生活，不過，他們有強大的責任感，所以反而是為了幫助親友，慷慨解囊，把錢用在別人身上。

生肖豬：缺乏管理。
屬豬的人財運不錯，但他們在用錢、理財上十分粗心，缺乏管理，而且也容易受到外界的影響，投入大量時間、金錢之後，才發現沒有得到回報。

● 本文獲得旺好運授權。

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