侯友宜秀「下廚照」賀年　曝「這件事」對家人深感愧疚

▲侯友宜除夕為家人下廚。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

昨（21）日是除夕夜，許多人都秀出自家的年夜菜賀年。新北市長侯友宜也貼出自己下廚的照片，感性寫下因自己全心投入公務，長久以來對家人有著深深的愧疚，但在一年一度的除夕圍爐中，他暫時把奢侈的時間好好留給家人，為她們下廚，表達無盡的感謝。

「一顆顆水餃，外表很樸實，裡頭卻是滿滿的餡料，如同家人間的愛一樣，平淡的日常，就是最飽滿的幸福」，侯友宜表示，過去每年到了除夕夜，家家戶戶圍爐的時刻，他常常因為勤務，連年夜飯都沒辦法在家裡吃，即便好不容易待在家，很可能隨時接到一通電話，又必須立刻整裝出發，回到工作崗位上，使得家裡的飯桌，經常難以全員到齊。

侯友宜透露，因為自己全心投入公務，長久以來，對家人有著深深的愧疚，但更多的是說不盡的感謝。他感性寫下感謝之情，指出不論在他擔任警察，或是進入市府服務，另一半都能給予包容及理解，讓他打擊犯罪、守護治安、為民服務，從沒有平日假日之分；他感謝他的孩子們，始終地關懷及體貼，讓他沒有後顧之憂，可以盡心盡力為國家、人民付出，他強調「家人們，就是我最強大的後盾。」

侯友宜表示，今年，同樣是個忙碌的一年，疫情未完全平歇，各項市政如火如荼，每一天仍是兢兢業業，但在一年一度的除夕圍爐中，容他暫時把奢侈的時間好好留給家人，為家人下廚煮年糕、煎蘿蔔糕、下水餃，讓太太及女兒們品嘗他的手藝，希望用這微薄的心意，表達他對家人無盡的感謝。他也希望藉由手上這盤熱騰騰的「金元寶」水餃，祝福每一位市民及各行各業的好朋友，新的一年都能「兔吉利來」。