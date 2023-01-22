年前7天「在院死亡」1.2萬人！陸隔一周再度公布新冠數據

▲大陸放鬆防疫措施後，疫情快速擴散。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心1月22日再公布新冠數據，1月13日至19日，7天內累計在院新冠感染死亡相關病例12658例。

根據大陸疾控中心公布的數據，截至19 日，大陸現在住院病例共47萬1739例，現在重症5萬1683例，其中新冠病毒感染重症3874例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染47809例。

數據也顯示，1月13日至19日，累計在院新冠病毒感染相關死亡病例12658例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡681例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡11977例。

疫苗接種方面，截19日，累計報告接種新冠病毒疫苗34億8951.4萬劑次，接種總人數13億1018.9萬人，完成全程接種12億7651.7萬人，完成第一劑次加強免疫接種8億2653.1萬人。

其中，60歲以上老年人累報告接種新冠病毒疫苗6億7785.3萬劑次，接種總人數2億4160.4萬人，完成全程接種2億3011.5萬人，完成第一劑次加強免疫1億9193.3萬人。

大陸疾控中心1月14日也曾公布死亡數據，根據當時的數據，2022年12月8日至2023年1月12日，累計在院新冠病毒感染相關死亡病例為5萬9938例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡5503例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡5萬4435例。