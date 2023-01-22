清潔劑當飲料！天兵服務生辯「沒看清楚」　害7顧客誤飲洗胃





▲有服務生誤把清潔劑當飲料，造成客人送醫洗胃。（示意圖／達志影像）

圖文／鏡週刊

清潔劑、飲料傻傻分不清楚？中國浙江一間餐廳員工誤將清潔劑當飲料端給客人喝，造成7名喝下清潔劑的顧客緊急送醫洗胃，最後報警處理。

根據陸媒《頭條新聞》報導，中國浙江嘉興市一名孫姓女子與丈夫等一家7人到餐廳吃飯，沒想到服務生竟把清潔劑當飲料，端上桌讓他們喝，當下她們試喝時覺得味道奇怪，喉嚨感到異常不適，後來同桌的人試喝也都覺得味道不對，最後才被孫姓女子丈夫發現飲料其實是清潔劑。

孫姓女子當下詢問才知道該名服務生是臨時工，自己辯稱視力不佳沒看清楚，才會將清潔劑烏龍端上桌。最後孫姓女子一家7人才緊急被送往醫院洗胃，事後不滿拍片揭發此離譜意外，雖然目前兩夫妻洗胃後身體無礙，但其他人身體狀況仍未明，已報警由警方調查處理。

另外，孫姓女子指出事發至今，餐廳負責人都未就此離譜意外道歉，強調對方「一句話都沒有，反正你們都報警了就這樣的一個態度」。而警方表示目前誤飲清潔劑的顧客就醫後無大礙，等待治療結束後，將與餐廳協商賠償事宜，釐清權責歸屬認定。



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