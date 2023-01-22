　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

清潔劑當飲料！天兵服務生辯「沒看清楚」　害7顧客誤飲洗胃

▲▼保冷箱,飲料,冰塊。（示意圖／達志影像）

▲有服務生誤把清潔劑當飲料，造成客人送醫洗胃。（示意圖／達志影像）

圖文／鏡週刊

清潔劑、飲料傻傻分不清楚？中國浙江一間餐廳員工誤將清潔劑當飲料端給客人喝，造成7名喝下清潔劑的顧客緊急送醫洗胃，最後報警處理。

誤飲清潔劑的孫姓顧客等一行人，被緊急送醫洗胃，不滿餐廳方未道歉。（翻攝微博@頭條新聞）
 

根據陸媒《頭條新聞》報導，中國浙江嘉興市一名孫姓女子與丈夫等一家7人到餐廳吃飯，沒想到服務生竟把清潔劑當飲料，端上桌讓他們喝，當下她們試喝時覺得味道奇怪，喉嚨感到異常不適，後來同桌的人試喝也都覺得味道不對，最後才被孫姓女子丈夫發現飲料其實是清潔劑。

孫姓女子當下詢問才知道該名服務生是臨時工，自己辯稱視力不佳沒看清楚，才會將清潔劑烏龍端上桌。最後孫姓女子一家7人才緊急被送往醫院洗胃，事後不滿拍片揭發此離譜意外，雖然目前兩夫妻洗胃後身體無礙，但其他人身體狀況仍未明，已報警由警方調查處理。

另外，孫姓女子指出事發至今，餐廳負責人都未就此離譜意外道歉，強調對方「一句話都沒有，反正你們都報警了就這樣的一個態度」。而警方表示目前誤飲清潔劑的顧客就醫後無大礙，等待治療結束後，將與餐廳協商賠償事宜，釐清權責歸屬認定。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
年輕同事工作輕鬆還常請假　「年終比老鳥多6萬」 網揭暗黑潛規則
母怒控國一兒遭同學性霸凌！　施暴者「塞300元封口費」校方不聞不問
13歲少女「計畫性」逆倫　母睡夢中遭刺頸多刀慘死

ET快訊
SOGO福袋鐵粉「連17年搶頭香」！　曾中過鑽石
宋逸民、宋達民「拜年近況曝光」！　陳維齡穿道歉戰袍現身
「從未碰過這種台灣旅客！」　日旅館怒：損失超過1員工月薪
10億女王揪尪前妻圍爐「跪拜畫面曝」！　備百萬紅包大放送
年夜飯毀了！餐廳2小時上5道　他被長輩罵爆：菜還沒熟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

清潔劑當飲料！天兵服務生辯「沒看清楚」　害7顧客誤飲洗胃

香港「報復性出國潮」一天近3萬人！解封半年「有人出遊5次」

開電動車返鄉「排不到充電樁」　油車8小時路程「他花了15小時」

女近視3000度…眼球變「吹爆的氣球」慘摘除！醫示警2危險族群

除夕娶22歲白俄羅斯模特！36歲新郎甜喊「她很純樸」　村民圍觀合照

陸疫情趨緩「N95口罩價格大跳水」　廠商無奈：2月已經沒有訂單了

「軍中妖姬」湯燦現身明星聚會！曾傳「與多名中共高官有染」入獄

「5.8萬紅包保管合同」被翻出！女兒7年後狂追問　母尷尬了

陸80%人口感染　吳尊友：短期出現「第二波疫情」可能性小

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

阿金「反咬牽繩」散步頻轉頭　停下來等奴才...他：在遛我？

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

清潔劑當飲料！天兵服務生辯「沒看清楚」　害7顧客誤飲洗胃

香港「報復性出國潮」一天近3萬人！解封半年「有人出遊5次」

開電動車返鄉「排不到充電樁」　油車8小時路程「他花了15小時」

女近視3000度…眼球變「吹爆的氣球」慘摘除！醫示警2危險族群

除夕娶22歲白俄羅斯模特！36歲新郎甜喊「她很純樸」　村民圍觀合照

陸疫情趨緩「N95口罩價格大跳水」　廠商無奈：2月已經沒有訂單了

「軍中妖姬」湯燦現身明星聚會！曾傳「與多名中共高官有染」入獄

「5.8萬紅包保管合同」被翻出！女兒7年後狂追問　母尷尬了

陸80%人口感染　吳尊友：短期出現「第二波疫情」可能性小

初二回娘家必送的伴手禮推薦　滋潤又超好吸收的「植物油霜」必買

13款刮刮樂「致富密碼」算出來了！想發財500元、200元推這張

長期熬夜追劇「人會卡卡的」！7大擾亂自律神經NG行為你中幾個？

最新霸屏4流量男星！陸劇男神假戲真做　「爆戀愛照漲粉」　

新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

登月第2人！前太空人93歲高齡迎娶「第4任嬌妻」　羞：像在私奔

慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍做好戰訓準備

蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

醫點名過年「3大殺手」超傷牙！　1類人吃軟黏花生糖小心了

周天成、許玟琪領銜出戰亞團賽　戴資穎不打備戰全英賽

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

體育生失戀操場狂奔！意外破12年紀錄

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

10外甥拜年！他被「逼進牆角」表情超無奈

屠夫殺豬遭反殺！屠刀插入動脈噴血亡

炎上！保全驅小販縱火燒氣球爆巨焰

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

「紅包保管合同」被翻出！母尷尬了

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

新人結婚遭疊羅漢壓地！男賓客狂扯新娘服

「軍中妖姬」復出？曾傳與多名中共高官有染

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

陸男娶白俄羅斯模特！甜喊「她很純樸」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面