　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享一張小二學生國文作業的照片，因為「公、空」2字有細微的小錯誤，就被老師圈起來，上面還用紅筆寫下扣1分，讓他覺得是否有些太超過了。不過，文章公開之後，吸引超過2900名網友按讚，大多數人都力挺老師，認同「改錯是老師的責任，老師認真是對的」。

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲大多數人都覺得老師能抓出這2處小錯誤，是真的很認真。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」分享一張照片，學生因為「小公主」的公字上半部分的八高低不對，以及「天空」的空多勾了一筆，被老師用紅筆圈起來，並寫下扣1分，讓他忍不住提問，「老師的火眼金睛找出細小的錯誤，小二生的國文教育就是要這樣不遺餘力就對了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友熱議，還被社團管理員轉分享至爆料公社臉書粉專，吸引超過2900名網友按讚，大多數人都力挺老師，認為「改錯是老師的責任，老師認真是對的」、「這位老師我要幫他鼓掌，超認真」、「老師沒有問題，有練過毛筆字體的就知道，所寫有本」。

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的（圖／翻攝自教育部國語小字典）

▼▲公和空的正確寫法。（圖／翻攝自教育部國語小字典）

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的（圖／翻攝自教育部國語小字典）

還有同樣身為家長的網友留言表示，兒子中年級的老師也是這樣，一開始家長雖然很崩潰，但久了反而很感謝老師的用心。另一名網友也提到，小學正是孩子認字、練字的時期，確實要注意這些細節，否則長大之後再遇到的老師，恐怕不會這樣費心挑錯，孩子或許要等到考試時才會知道這樣是錯的，「說嚴格也不算，就是一種習慣，小時候培養正確習慣，把正確的、好的變成習慣，否則等到長大了要再改正，就很難了。」

ET快訊
《少林寺》男星離世！　曾演李連杰師父
他突開車窗狂喊「救命」！　警圍捕救人超傻眼
他年資不到2年「爽領210萬」！　一票人羨煞：年薪千萬
人妻外遇冷氣工！「頂樓休息室6次共枕%%」
快訊／路易莎漲價！　部分餐點調漲5元
他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的

諾羅病毒2特性「酒精也殺不了」！醫：洗手一定要用肥皂

正宗「阿霞飯店」總鋪師曝光！　出面打臉接班人

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

重新橋「1女3男穴居」直擊　10天只洗一次澡

「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

霸氣碳烤店今起發100個「百萬紅包」　符合這資格就能領！地點曝光

「待辦清單」像癌細胞增生！「緊急的事」只是止血，往往不重要

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的

諾羅病毒2特性「酒精也殺不了」！醫：洗手一定要用肥皂

正宗「阿霞飯店」總鋪師曝光！　出面打臉接班人

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

重新橋「1女3男穴居」直擊　10天只洗一次澡

「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

霸氣碳烤店今起發100個「百萬紅包」　符合這資格就能領！地點曝光

「待辦清單」像癌細胞增生！「緊急的事」只是止血，往往不重要

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

影／爆紅到國外！台灣學生爬籃架單手灌籃　FIBA轉發掀話題

米可白PO跳舞影片遭酸「矯情」　霸氣反擊了：不喜歡別看啊

《少林寺》男星離世享壽81歲　吳京悲痛哀悼

AKIRA現身台南煮擔仔麵！　「熟練甩麵加滷蛋」親送餐帥笑：來～

C羅女友喬治娜炫富無極限　拎百萬柏金包搭旋轉木馬　

男星確診居隔與女友「密室互打」　他出庭被法官唸錯名字反應曝

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

《英雄聯盟》IG集體進場超爆笑！鬥士王YSKM單殺、團戰完美發揮又奪MVP

東卯山黑熊回家遇死劫　《一隻台灣黑熊之死》紀錄片宣導人熊共處

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

亞馬遜女經理約會台男「不在乎薪水」

更多熱門

相關新聞

姊買沐浴乳自己用逼弟付錢！遭拒後2句回嗆引眾怒

姊買沐浴乳自己用逼弟付錢！遭拒後2句回嗆引眾怒

與家人同住，購買日常生活用品的錢該如何分配呢？一名男網友表示，姊姊日前購買家中的生活用品，曬出明細表，要求他幫忙分擔沐浴乳、洗髮精還有廁所芳香的錢，但他沒有使用沐浴乳跟洗髮精，不願意幫忙支付，怎料姊姊回嗆「我怎麼知道你之後會不會用」，讓他超無奈。

百元也有假鈔！她放大細看「4個字」崩潰

百元也有假鈔！她放大細看「4個字」崩潰

年終被多扣一筆錢　他見明細氣炸！討拍慘遭反酸

年終被多扣一筆錢　他見明細氣炸！討拍慘遭反酸

補班日裝傻　員工還在睡「接電話喊6字」！老闆氣炸

補班日裝傻　員工還在睡「接電話喊6字」！老闆氣炸

確診燒3天被問能否工作！主管：別人沒這麼嚴重

確診燒3天被問能否工作！主管：別人沒這麼嚴重

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面