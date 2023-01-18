小二國文「公、空」2細節被扣分　2千人力挺：老師認真是對的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享一張小二學生國文作業的照片，因為「公、空」2字有細微的小錯誤，就被老師圈起來，上面還用紅筆寫下扣1分，讓他覺得是否有些太超過了。不過，文章公開之後，吸引超過2900名網友按讚，大多數人都力挺老師，認同「改錯是老師的責任，老師認真是對的」。

▲大多數人都覺得老師能抓出這2處小錯誤，是真的很認真。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」分享一張照片，學生因為「小公主」的公字上半部分的八高低不對，以及「天空」的空多勾了一筆，被老師用紅筆圈起來，並寫下扣1分，讓他忍不住提問，「老師的火眼金睛找出細小的錯誤，小二生的國文教育就是要這樣不遺餘力就對了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友熱議，還被社團管理員轉分享至爆料公社臉書粉專，吸引超過2900名網友按讚，大多數人都力挺老師，認為「改錯是老師的責任，老師認真是對的」、「這位老師我要幫他鼓掌，超認真」、「老師沒有問題，有練過毛筆字體的就知道，所寫有本」。

▼▲公和空的正確寫法。（圖／翻攝自教育部國語小字典）

還有同樣身為家長的網友留言表示，兒子中年級的老師也是這樣，一開始家長雖然很崩潰，但久了反而很感謝老師的用心。另一名網友也提到，小學正是孩子認字、練字的時期，確實要注意這些細節，否則長大之後再遇到的老師，恐怕不會這樣費心挑錯，孩子或許要等到考試時才會知道這樣是錯的，「說嚴格也不算，就是一種習慣，小時候培養正確習慣，把正確的、好的變成習慣，否則等到長大了要再改正，就很難了。」