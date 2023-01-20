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說好「年夜飯回娘家」老公卻反悔 　妻氣炸：不公平！網1原因逆風挺

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲這次年夜飯輪原PO回娘家吃，結果老公卻想回南部老家。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「一頓年夜飯問題，我們已經出現婚姻危機！」一名人妻透露，公公婆婆住南部，而一家三口與娘家都在新北市，不過婚前就說好，年夜飯採輪流制，今年就輪到原PO回娘家吃，豈料公婆想看小寶寶，老公也希望改明年再回娘家吃，氣得原PO堅持不肯。該文章曝光後，網友也逆風反挺！

一名女網友在《匿名公社》表示，她與老公都是家中的獨生子女，因此雙方婚前就商量好，婚後每年的年夜飯採輪流制，也就是第一年在公婆家、隔年就回娘家吃。而今年輪到原PO回娘家，不料老公年前卻突然來說，「婆婆希望今年我們能帶寶寶回家吃年夜飯，明年再回妳父母家吃。」

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原PO當下斷然拒絕，強調這攸關誠信與公平，「我也是人生父母養，為什麼和你結婚，我就不能在我家過年？家裡只有我一個女兒，那我爸媽怎麼辦？總不能因為婆婆要跟孫子一起吃年夜飯，就得要我父母孤單吧？」

原PO也補充說明，一家三口住在新北，娘家也在新北，婆家則在南部，「一天趕兩場是不實際的」，加上疫情關係，她也不想帶著寶寶東奔西跑。

本以為老公會遵守承諾，殊不知是跟原PO大吵一架，最後原PO選擇退一步，「我們一家三口在自己家裡吃好了，這樣最公平。」結果老公秒回嗆，「那我帶寶寶回我父母那吃，妳一個人回妳父母家吃吧」，聞言，原PO心寒又心涼，「想不到只不過是一頓年夜飯問題，我們已經出現婚姻危機！」

底下網友熱議，「是我就把自己父母接上來訂個餐廳兩家一起圍爐就好，有這麼困難嗎」、「談不攏就大家一起吃，順便帶父母去玩」、「我老公的問題比較大耶，誠信問題，有一就有二，年夜飯只是一個小問題，以後累積起來的才是問題」、「一個中午、一個晚上搞定」。

不過多數網友力挺老公，「妳娘家在新北，你們也住新北，平常就能常常聯絡交流了，請問多久沒回婆家了？」「老公爸媽都在南部，什麼時候看小寶貝啊？妳家跟娘家都在新北，每天都可以見面小寶貝，妳老公的父母更孤單吧」、「如果是我女兒，我也不希望為了陪我而跟老公吵鬧，況且住的近，平常陪伴也是可以的，不用那麼執著而壞了感情」、「離婚啦，這也要計較，娘家也在新北平時不能回嗎」。

一名苦主則回應，「這個我有即視感，小朋友年底出生，太太在娘家坐月子，第一年當然在娘家過，後來我跟太太協調兩年一次回婆家吃飯，到現在九歲小孩只在婆家吃過一次年夜飯，當然這之間的溝通很重要，才沒有釀成家庭問題」。

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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