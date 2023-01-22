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買1送1連吃2天！　超商最新「草莓優格霜淇淋」來了

▲▼全家草莓優格霜淇淋。（圖／業者提供）

▲最新草莓優格霜淇淋開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控超幸福！全家祭出最新「草莓優格霜淇淋」了，特意把原本的草莓霜淇淋驚喜升級，加入優格打造全新酸甜滋味，更搭配少女心爆棚的粉色餅皮，可愛到不行，即日起就能衝門市開吃，還有連2天買1送1優惠，肯定不能放過。

全家打造全新「草莓優格霜淇淋」，特意選用新鮮草莓結合優格製成，每一口都能吃到果香、優格的酸甜濃郁口感，讓人忍不住一口接一口，再搭配限量粉色餅皮，欠吃又欠吃，即日起於門市開賣，且今（22）日、明（23）日2天直接買1送1，只要使用全盈+pay支付即可享有優惠。

▲▼7-11哈根達斯新年優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推哈根達斯新年優惠。

另，7-11即日起至2月7日也有「哈根達斯迷你杯／雪糕任選買2送1、買3送2」優惠，且會員還可獨享買6送4再送OPEN POINT點數10點；並首度加碼推出消費集點換購哈根達斯獨家贈品活動，OPEN POINT會員任選3件可集1點、5件集2點、10件集5點，集滿點數就有機會獲得指定贈品保冷袋、購物推車，數量有限、送完為止。

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