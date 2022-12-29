猜猜我是誰？廖老大加盟主招牌噴黑漆　超像神奇寶貝「這情節」

▲廖老大茶飲招牌疑遭加盟主噴上黑色噴漆。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

由網紅廖老大創立的「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」手搖飲，鼎盛時期開了近150間店面，但近月來廖老大風波不斷，不少加盟主萌生退意並先後歇業。近日有網友在台中市黎明路看見一間招牌被黑漆塗抹商標以及文字的飲料店，噴漆底下隱約可見該招牌就是廖老大茶飲，由於畫面太像日本動漫神奇寶貝中，藉由剪影讓觀眾猜是何種神奇寶貝的「我是誰」橋段，意外再掀起網友一波熱議。

記者實際走訪廖老大茶坊黎明店，發現該招牌確已被噴漆塗黑，且仍高掛在牆上，但工作區空無一人，店面拉下鐵門疑無營業，撥打電話詢問後，業者低調表示「不願接受採訪」隨即掛上電話。另外，廖老大官方至截稿前尚無回應，無法得知該店是否確定歇業。

「神奇寶貝」主人公小智帶著夥伴皮卡丘進行歷險，是許多人的童年回憶，2010年官方將譯名改為「精靈寶可夢」。動畫中進廣告前後有個環節，是將各種神奇寶貝以剪影方式呈現，再透過問答「我是誰」要觀眾猜猜剪影下是哪隻神奇寶貝作為互動，受到大小朋友歡迎，那聲「我是誰」更是深植人心。

近日有民眾發現，台中市黎明路上的廖老大茶飲店，招牌疑遭店家以黑色噴漆將印有廖老大頭像的商標以及名稱覆蓋，即以「尚未解鎖的隱藏角色」為題PO上臉書社團《路上觀察學院》，不少網友認為，畫面像極了神奇寶貝猜猜我是誰的橋段，紛紛打趣留言「我是誰，皮卡丘」、「我是誰～阿娘喂」、「廖蛙種子」、「下面的牌子揭曉黑影中的腳色了」。

▲網友以「尚未解鎖的隱藏角色」為題將畫面PO上臉書社團。（圖／截取自臉書社團《路上觀察學院》）