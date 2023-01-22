台中宮廟網路爆紅！190公分大貢香拜天公　一支香燒5天

▲台中龍井三陽玉府天宮近期在網路相當熱門，許多信眾衝著比人高大貢香來參拜 。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟提供）



記者許權毅／台中報導

位在台中龍井的三陽玉府天宮主祀玉皇大帝是當地超過50年歷史的天公廟，宮前的香爐重達3噸、直徑2公尺，不少信眾來到此處拜拜，用「比人高」的大貢香來參拜，最大支的香要燒將近5天，近期也在社群平台上爆紅，許多民眾特地前來拜拜。

三陽玉府天宮供奉玉皇大帝、釋迦牟尼佛、觀世音菩薩，三尊皆用青銅打造，玉皇大帝高6公尺，重達15噸，釋迦牟尼佛與觀世音高也約5公尺，重量約7噸，走進大殿內相當震撼，也因寺廟靈驗，不少信眾遠道而來，還可「鑽香爐」祈求平安。廟裡販售的190公分大香還需要用噴燈瓦斯來點燃，民眾會在上頭寫上姓名或是公司名稱，向玉皇大帝祈求順利平安。

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▲宮廟的大香爐直徑2公尺，上頭插滿大香，最大型的香可燒將近5天 。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟提供）

根據三陽玉府天宮官方所述，宮廟開基住持為曾文姬先生，在民國57年受神祗諭示，在台中頭汴坑果果山修持，民國58年受玉皇上帝託夢，在大肚奠基，民國68年擴遷到龍井，民國104啟用新廟，基地面積約2600坪左右。