桃園大溪中庄吊橋將啟用　逛老街看地質景觀...走春最佳去處

▲桃園市大溪區中庄吊橋春節前夕開放啟用，造型優雅的吊橋可提供遊客走訪大漢溪兩岸參訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區興建中的中庄吊橋將於春節前正式啟用，可提供遊客步行往返大漢溪兩岸，暢遊自然生態園區，包括左岸中庄調整池與右岸山豬湖生態園區等景點，這座懸索式吊橋整體舒適度良好，儼然是大溪區新興新地標，結構強度可抵抗17級強風，適合市民遊客春節期間闔家大小一同踏青走訪。

市府水務局指出，中庄吊橋總長度為419公尺，為目前全台最長的懸索式吊橋，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階地質景觀，中庄吊橋位於大漢溪風口處，其結構強度可抵抗17級強風，整體舒適度非常良好，行走至吊橋中央更可往上游或下游眺望大漢溪河流之美，未來將成為大溪新地標。

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▲桃園市水務局提工大溪區中庄吊橋交通路線圖與停車路線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水務局表示，因應春節連續假期，為迎接絡繹不絕的遊客到訪，水務局特別規劃前往中庄吊橋之交通路線，並提供左岸臨時停車場約700格小客車與12格大客車停車位空間，民眾可輕鬆開車前往方便停車，相關路線圖請參考水務局提供交通路線圖。

▲桃園市大溪區中庄吊橋春節前夕開放啟用，中庄吊橋可提供遊客走訪大漢溪兩岸參訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水務局提醒，民眾以步行方式通過中庄吊橋時，請注意陣風影響，隨身物品要抓牢，並請維持周遭環境整潔，切勿隨地亂丟垃圾，共同維護美麗景點風貌。