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足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

▲彰化縣警局春節期間在人潮聚集點設機動派出所。（圖／彰化警方提供）

▲彰化縣警局春節期間在人潮聚集點設機動派出所。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局加強春節期間安全維護工作，除了提供協助民眾舉家外出住居安全維護工作外，另針對治安、交通需求及為民服務等，八大分局在重要路段、觀光景點等人潮聚集處所，設置機動派出所，提供服務與關懷，同時提醒民眾如有任何疑問或需反映治安及交通問題，可撥打110，24小時迅速提供專業服務。

春節期間機動派出所佈點站，包括彰化火車站前廣場（Moovo智慧單車站旁）、員林公園(員林市三民街)、鹿港鎮公會堂前、溪州公園縣府服務中心前廣場、伸港鄉福安宮、溪湖鎮溪湖糖廠、高鐵彰化站、社頭鄉清水岩寺及苑鄉福海宮等地。

▲彰化縣警局春節期間在人潮聚集點設機動派出所。（圖／彰化警方提供）

另外，警方指出，春節期間民眾舉家外出旅遊或返鄉團圓時，家中無人，易遭致宵小闖入民宅竊取財物；除夕前結帳、新春開工，民眾之存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶、詐騙。

針對以上情形，警察局規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可向就近的分駐(派出)所提出申請，受理單位將規劃警力來執行相關的工作。

此外，縣內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案，歡迎民眾多加利用。

▲彰化縣警局春節期間在人潮聚集點設機動派出所。（圖／彰化警方提供）

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