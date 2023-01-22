爸媽必收！朝聖文山療癒「生態公園」　豐富設施免費暢玩超過癮

▲辛亥公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

說到台北市文山區假日親子一日遊，除了木柵動物園、貓纜、小坑溪外，還有一處非常值得推薦的地方，就是位捷運辛亥站旁的辛亥生態公園共融遊戲場，園內有磨石子溜滑梯、原木蜘蛛網、沙坑及沙桌、溜索、原木攀爬區等豐富設施，提供親子爽玩一整天的放電好去處。



辛亥生態公園占地1萬8037平方公尺，原是軍方用地，2020年全新改造完成，不僅是綠化公園，更設置大型滯洪池，提升該地區防洪能力。辛亥生態公園周圍交通十分方便，距離捷運辛亥站步行約250公尺便可到達，開車來訪的民眾也不用擔心停車問題，周圍有興昌區民活動中心附屬停車場及辛亥國小地下停車場。



公園處處長黃淑如表示，為了讓孩子在遊戲中可以了解公園設計滯洪理念，辛亥生態公園共融遊戲場透過設計，讓公園遊戲場不再只是遊戲場，公園內也有設置講解牌及「雨水貯流設施」壓水器供小朋友實際操作，替公園花草澆水，達到寓教於樂的效果。



▲小孩放電的絕佳場所。



另外，園區內共融遊戲場擁有磨石子溜滑梯、原木蜘蛛網、沙坑及沙桌、溜索、原木攀爬區、搖擺盤、彈跳網等多樣化設施，是小孩放電的絕佳場所，玩累了還可以在旁邊的休憩平台稍作休息，在忙碌又喧囂的都市生活中，體驗煥活身心療癒的美好時光。

▲原木攀爬區。



▲沙坑。



▲原木蜘蛛網。