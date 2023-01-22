海外就醫免驚！6個月內可向健保「請款」　門診最高給付1159元

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

全球邊境開放，春節出國旅遊人數也增加，健保署表示，若在海外發生不可預期的緊急傷病或分娩，必須在當地院所就醫者，可於門、急診治療當日或出院之日起6個月內申請核退，門診每次最高給付1159元，住院每日6796元，由於屬補償性質，建議國人至醫療費用相對高的國家，還是可以加買海外突發疾病醫療險，以補足費用缺口。

國外醫療費用核退金額是採審查後「核實」給付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為上限。春節期間海外就醫適用111年10至12月核退金額上限，門診每次1,159元、急診每次2,841元、住院每日6,796元。

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依據健保署過去統計，民眾在國外最常發生不可預期的緊急傷病前5名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。

健保署提醒，民眾若有在海外就醫，可持醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、當次出入境證明文件影本，並檢附自墊醫療費用核退申請書，向健保署分區業務組申請；若為住院者，則另須負出院病歷摘要。

另外，在大陸住院5日（含）以上者，申請核退案件的診斷書及醫療費用收據正本，則需先至大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

近期全球新冠疫情再起，健保署提醒民眾到海外旅遊時，應注意生活作息正常，休息時間要足夠，注意保暖，必要時自備口罩或個人藥品等，以避免急性上呼吸道感染急性病症發生。