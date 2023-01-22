▲失智長者冷天走失易失溫！專家教出門先做「2件事」降風險。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

春節連假冷颼颼，家中有失智症長輩更要小心！台灣失智症協會表示，寒流期間帶失智長輩出門，最好安排兩位以上家屬陪同，相互支援降低走失風險。此外，出門前也要先拍下當日穿著，並在衣服與背包內放置聯絡資訊，才能在發生走失意外時即時尋回。

台灣失智症協會陳筠靜副秘書長表示，失智症因認知功能障礙，對環境改變的調適比一般人弱，有時也失去判斷溫度冷熱及搭配衣物的能力。當天氣轉冷時，家屬更需協助失智者穿著保暖衣物，避免讓失智者單獨暴露於寒冷室外空間，以免發生危險。

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陳筠靜另提醒，寒流期間帶失智者出門需特別留意預防走失，因為冬天一旦走失，很容易失溫。帶失智長輩外出時，最好安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險。出門前先拍下當日失智者照片，在長者衣服及背包放置聯絡資料、緊急連絡卡，並準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具。

此外，養成長者帶手機或定位手錶的習慣，並開啟手機分享即時位置之功能，以利走失協尋之用。出門在外若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓失智者單獨一人等候。

陳筠靜呼籲，家屬可連結里長及社區商家形成守望相助之網絡，一旦失智者走失或遇到困難時，可請里長幫忙，也可廣發含失智者照片、聯絡人等資訊的走失協尋圖卡，透過社群媒體力量發揮協尋功效。社會大眾多多加入各縣市失智友善天使的行列，在遇到疑似失智者走失時，主動採看、問、留、撥四步驟，撥打110請求警方的協助。民眾亦可撥打失智症關懷專線0800-474-580(失智時 我幫您)取得協助。