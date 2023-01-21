狂開加班車沒空洗！美學新自強號「髒成哭花的眼線」　台鐵道歉了

▲台鐵EMU3000型新自強號。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵春節加開499班加班車，運能創新高，不過今(1/21)有民眾向媒體投訴，指今搭乘EMU3000型新自強號，結果沒清理，車廂外髒污「像哭花的眼線」，車廂內座椅未調整至行駛方向。對此，台鐵道歉指出，EMU3000型特仕車配合運用需求未能每日清洗，近日多雨，造成外壁髒污，深感抱歉，另座椅未翻轉將懲處。

有民眾向媒體投訴，指今除夕搭乘5143次加班車，該車為EMU3000型新型自強號，台鐵為多開列車，車廂沒有清理，白色車身髒污「像哭花的眼線」，座位也全都是反向，未調整至行駛方向，導致有旅客感到暈車。

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▲▼台鐵EMU3000型特仕車傳出髒污宛如哭花的眼線。（圖／讀者提供）



對此，台鐵表示，經查5143次係春節期間七堵-潮洲加開的EMU3000型特仕車，車廂外壁以手工清洗，配合運用需求未能每日清洗，加上近日多雨，造成外壁髒污，影響觀瞻，深感抱歉，後續5140次晚間7時02分運用結束回七堵基地會加強車廂外壁清洗作業。

另座椅反向未轉正，台鐵表示，座椅未翻轉，造成旅客不便，經查係監洗人員及外包清潔公司疏忽，已依規定及契約懲處，並要求不得再有相同事件發生。