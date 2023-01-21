美司法部查扣FTX創辦人「7億美元資產」　含Robinhood價值5億股票

▲加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案，目前正在美國受審。根據最新法庭文件顯示，美國聯邦檢察官在1月沒收班克曼-佛里特近7億美元（約台幣212億元）的資產，其中大部分是Robinhood的股票。

根據《路透社》報導，美國司法部本月初就披露了查封Robinhood股票的消息，並於20日提供了更完整的扣押清單，包含存放在多家銀行的現金，以及存放在加密貨幣交易所幣安（Binance）的資產，而被沒收的Robinhood股票所有權價值約5.25億美元（約台幣159億元）。

年僅30歲的班克曼-佛里特被控非法轉移FTX客戶大量資金，用於購買大量房地產，以及用於政治獻金、在旗下避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）進行高風險交易。對此，他出庭時否認有罪，負責審理佛瑞德案件的法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）將審判日期定為10月2日，若所有指控罪名成立，他最高將面臨115年刑期。

司法部在19日進行了另一次資產扣押，包含從Silvergate銀行的其中一個帳戶中沒收9450萬美元（約台幣28.63億元）現金；Silvergate銀行和FTX在巴哈馬的子公司FTX Digital Markets有關聯。

另外，Silvergate銀行其他和班克曼-佛里特、FTX有關的帳戶，也被檢察官沒收了超過700萬美元（約台幣2.1億元）；還有華盛頓州一間小型銀行Moonstone Bank的FTX Digital Markets帳戶，也被查扣了5000萬美元（約台幣15.15億元）。