女砸百萬投資虛擬貨幣「補308萬贖不回」　警這招釣出領錢車手

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局接獲線報，有民眾陸續被詐騙集團，以投資虛擬貨幣為由誆騙9次，損失金額達408萬，警員立刻要求民眾再度約出詐騙集團車手，在車手現身時上前逮人，並循線查獲自稱「幣商」的另名車手。

警方調查，日前1名67歲的鄧姓女子，前往松山分局中崙派出所報案，因為加入通訊軟體群組，聽信老師誘導加入虛擬貨幣投資平台，第一次就投資1百萬元，由31歲自稱幣商的陳姓男子車面點收現金。

▲鄧女誤信投資虛擬貨幣，前後付出408萬血本無歸，警方逮捕1名車手以及另名假幣商。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後鄧姓女子想贖回百萬，卻又陸續被要求匯款8次，共計損失達308萬，但仍然拿不回老本，警方認定根本就是典型投資詐騙，立刻要求鄧女假意再度要付錢投資，約在南京東路4段的超商前面交。

到了約定時間，22歲的吳姓車手現身面交，遭到警方包圍逮捕，先依照詐欺罪嫌移送法辦；事後又循線查出，首次冒充幣商名號出面跟鄧女收取百萬現金的陳男，鎖定身分後前往嘉義逮人。

▲鄧女前後付出408萬投資虛擬貨幣，才發現原來是場騙局，在嫌犯家中搜出169萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在陳嫌家中搜出新台幣169萬元，另外還有虛擬貨幣商品買賣契約22張，最後又在房間內查獲K他命、K盤等毒品，訊後依照詐欺、毒品罪嫌移送地檢署偵辦，警方也將持續追查幕後主使藏鏡人。