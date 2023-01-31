銀川保時捷上線一輛Panamera僅55.17萬　598筆訂單湧入急下架

▲大陸一名網紅在銀川保時捷中心網頁用911元人民幣訂購一輛Paname。（圖／翻攝微博叨哥胡侃）

記者魏有德／綜合報導

大陸銀川保時捷中心昨（30）日上線12.4萬元人民幣（約55.17萬元新台幣）一輛的Panamera車型，就在車友一傳十、十傳百後，該購買連結爆出598個訂購單，不過，保時捷隨即下架這輛車，雖然用戶無法登錄查看，但用戶的預訂記錄皆系統中保留下來，引起網友熱議。

▲保時捷Panamera車型。（圖／翻攝銀川保時捷中心官網，下同）

《濟南時報》報導，保時捷銷售端一位工作人員表示，網傳消息基本屬實。工作人員表示，「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。」

根據該中心上線的車訊顯示，這輛保時捷Panamera開價僅12.4萬元（人民幣，下同），首付只要3萬元，消費者只要先預付911元便可以預訂該輛車。消息一出，一名大陸微博網紅立即支付了911元訂購車輛，不久後，保時捷隨即下架此車，並退還911元給該名網紅。

對於網友質疑銀川保時捷的這次操作是否為系統出現漏洞，工作人員僅表示，「這種問題是第一次出現，接下來會將問題反饋給負責小程序的相關工作部門。」

此外，該名工作人員也強調，「目前已與首單用戶達成協議，具體協議內容暫不方便透露。其他下單用戶客服正在陸續溝通當中，爭取給用戶一個滿意的答覆。」