老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

▲不少人去吃到飽為了回本，都會硬吃狂塞。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

多數人去吃吃到飽，都會大嗑高價的食物，就算飽了還是猛塞，也讓不少人直嘆，過了一個年紀之後就不想吃Buffet了。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他以前都覺得吃到飽很划算，現在不知道是不是因為食量變小，反而喜歡吃套餐，便發起閒聊「對吃到飽越來越無感」，引發熱議。

這位網友文中表示，他以前都覺得吃到飽很划算，想吃什麼就吃什麼，「但現在不知道是食量變小還是怎樣，反而比較喜歡吃套餐剛好的量」，也覺得相較吃到飽，套餐的食材好像更精緻，吃完感覺也很舒服，不會太撐或太脹。

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話題一出吸引許多共鳴，「已經不吃吃到飽很久了……跟另一半兩個人都認同我們兩個去吃吃到飽，根本就是賠錢貨XD」、「老了或身體變差了」、「不喜歡吃到飽，單點比較好」、「吃5-7分飽就好，錢再賺就好，身體比較重要」、「老了真的吃不了那麼多……寧願吃精緻好吃的。」

還有人不太吃Buffet，是覺得現在很多店CP值都不高，「以前吃到飽只要250，現在要破千，當然無感」、「吃到飽的那個錢，不如拿去吃比較精緻的套餐」、「現在去吃吃到飽真的不划（算），還不如去吃精緻料理」、「吃到飽的菜色都比較粗糙」、「不吃吃到飽+1，品質良莠不齊。」

▲吃到飽不見得要吃到撐，有吃到喜歡的更重要。（示意圖／資料照）

不過，一票網友依然超愛吃到飽，「我主要是選擇障礙，什麼都想吃一些，不求吃很飽」、「還是會去吃到飽，但不會像學生時期吃到飽、吃到撐XDDD」、「會想去那種晚餐能吃到10點的，在那邊慢慢吃也蠻爽的，但是現在都不會吃太撐，都是吃個爽而已。」

有人則強調心態很重要，「吃到飽就是，每個種類的能吃到，不要抱著真的要吃飽的心態去就好」、「吃到飽就吃多樣，不是吃回本，我有時去吃30-50分就走人了」、「從來都只有想吃啥吃啥，吃多少從不在我考慮範圍，我吃到撐已經是小學的事了，吃撐發福不划算，主要是想吃多種類的慾望太強，想吃啥就吃到膩，超爽！」