一坐車就暈！藥師教你「暈車藥」服用時機　別同時喝酒精類飲料

▲容易暈車者，可透過預先服用藥物避免。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

今年過年終於邊境解封，不少人都安排出遊行程，但對會暈車和暈船的人來說，旅途車程恐相當難熬。對此，藥師指出，容易暈車、暈船的人可以透過藥物來避免，但服藥期間「不可飲用酒精類飲料」或與其他「鎮靜安眠藥」併用。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳彥蓉指出，「動暈」是一種正常的反射性眩暈，人在反覆的直線、轉彎、加速、減速等運動狀態下都可能引發，尤其常見搭車、搭船或飛機等交通工具，而「鎮暈劑」的適用範圍為預防或緩解搭乘交通工具所引起的動暈。

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目前針對暈車暈船的市售藥物，常見「抗組織胺劑」和「副交感神經拮抗劑」二類藥物。其中抗組織胺劑有讓自律神經反應遲鈍、抑制胃腸蠕動，使人想睡等性質，服用時機為出發前30-60分鐘，需特別注意的是，此類藥物會加強中樞神經抑制作用，服藥期間「不可飲用酒精類飲料」或與其他「鎮靜安眠藥」併用。

而副交感神經拮抗劑是藉由抑制中樞神經的傳導，進而抑制嘔吐反應，最常見的成分為東莨菪鹼（scopolamine），市售常見「貼片劑型」，在行前4-6小時前，貼在耳後凸出的耳骨無毛髮處，藥效可持續72小時，部分民眾「口乾」副作用較明顯，需注意的是，「12歲以下孩童、孕婦、青光眼患者」不可使用此類藥物。

陳彥蓉提醒，避暈方法要從行前開始做起，例如在移動前空腹或吃太飽都不好、睡眠要充足、不要穿緊身衣物、盡可能減少不必要的頭部運動、選擇搖晃較少的位置、盡量坐前座看遠處一固定物、乘船可在甲板上看地平線，若無法取得外界視覺參考物時，就閉上眼睛減少視覺和內耳動靜感覺的衝擊，也可想辦法轉移自身注意力，都可預防暈車發生。