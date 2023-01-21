　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023年12生肖財運屬牛最旺！　1生肖有望獲得天降鉅款

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年大家都希望未來能有好發展，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分析12生肖2023年的財運，其中屬牛的朋友財運高達5顆星，其次為屬鼠、蛇、雞、豬的朋友，有4顆星。

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲屬牛的朋友2023年財運最旺，屬虎的人則有可能獲得一筆意外之財。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同。）

生肖鼠：★★★★☆

[廣告]請繼續往下閱讀...

多存點錢不要亂花，記得職場上要和人相互配合，不要太堅持己見讓人覺得難相處，雖然也不需要左右迎合，但適時的換位思考很重要，才不會只專注在自己的需求上，導致忽略他人，造成職場失和。

財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業重點放在專業技術的研發上，可帶來財力，另外，有利於將資金回籠，最忌諱金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

生肖牛：★★★★★

需要順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，甚至能讓人生更上一層樓，有所突破。如果從年初到現在你的財富還是毫無起色，那可能是你太保守謹慎，要調整理財策略，越是敢冒險、敢嘗試，才越容易得財，但也絕對不可以貪多，以免賭性太強，而完全失去控制。農曆9月財運大發，可重點把握。

生肖虎：★★★☆☆

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛分清誰是小人、誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但面對超大的消費慾望，守不守得住就要看自己能否節制。

生肖兔：★★☆☆☆

事務繁忙難免出點小紕漏，更細心一點就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆9月，金錢陷阱層出不窮，建議將錢存進銀行。

上班族則因為各種人情開支而節餘不易，要懂得立場對調換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整，也要適時聽取建言，不適合故步自封或是依然故我。

生肖龍：★★★☆☆

財富增長不易，尤其進入秋季之後，有壓力或是有志不能伸的感覺，其實調整一下心態，換個方向思考，船到橋頭自然直，突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

生肖蛇：★★★★☆

不適合冒險投資，也會有身犯凶險的時刻，只要低調做人就能逢凶化吉；職場上也不適合太大聲說話，還是和職場同事保持友善相處，適時地規避一下，不要太出風頭，就不會身犯險境。

想要增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲屬馬的朋友2023年要避免自己忙死自己。

生肖馬：★★☆☆☆

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候還是要尋求援手或是傾聽他人意見，懂得符合身處的環境，必要時還是多聽聽他人想法，避免太高調或是太自我惹人嫌。

採取穩健的方式，錢財進帳雖然緩慢，但可避免破財。合作僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若跟來路不明的跨業合作，將耗損錢財。

生肖羊：★★★☆☆

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎，細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度也有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

生肖猴：★★☆☆☆

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵在於意志力，意志堅強且有行動的人，一定可以達成得財心願，意志薄弱者則取財無望。下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆12月會是全年財運的高點。配偶或父母會是你最大的貴人。

生肖雞：★★★★☆

運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機、陷阱正在伺機入侵，安分做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。謹慎行事，做人處事力求細心再細心，就不會留下後患引人詬病，花錢也需要注意節制，才不會出現荷包破口。

生肖狗：★★★☆☆

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源（找些來源可靠的財路或是兼職）會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞。切忌做出違法之事。不過分的貪財還可，但絕不可貪色。

上半年比較辛苦，也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

生肖豬：★★★★☆

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。農曆11月注意破財，出門要留意財物安全。在事業上可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，要好好把握時機！

● 本文獲得旺好運授權。

ET快訊
機車行勸「1000公里換機油」被質疑是話術　網實測：別被坑了
西藏隧道雪崩「人車活埋」28死現場曝！　事發地被稱鬼門關
搬運工中頭獎　一夜變身富豪結局超悽慘：窮到一無所有
清宮過年奇葩「陪睡」習俗　皇帝這三天只能跟「她」同寢
快訊／除夕返鄉注意！1縣市大雨特報　警戒區出爐
2023年「12生肖」運勢！屬豬財運倍增　這生肖小心投資失利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法：除夕夜不用搶頭香

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕團圓人不圓！吃年夜飯前必看　跟著6大攻略「少胖3公斤」

燒好香能改運補氣　這1款放對地方催財、增進貴人運

電話響不停！台鐵客服每天處理逾1800件雜症　局長首度親自值班

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法：除夕夜不用搶頭香

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕團圓人不圓！吃年夜飯前必看　跟著6大攻略「少胖3公斤」

燒好香能改運補氣　這1款放對地方催財、增進貴人運

電話響不停！台鐵客服每天處理逾1800件雜症　局長首度親自值班

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

汪小菲張穎穎分手6天光速復合！張蘭爆氣「停他的卡」　母子翻臉斷後路

賀年恐罰1萬8！BMW X6掀電動尾門「行動拜年車」　高雄警方說話了

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

竟無人堪當大任？　趙少康諷：蔡英文乾脆「自兼行政院長」

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

最美燈會在這裡　來自波蘭台灣女婿驚歎世界上最棒的地方！

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

好市多、全聯除夕只開到5點！9大賣場「過年營業時間」懶人包

拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

除夕到初五「過年禁忌一次看」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

小年夜習俗、禁忌曝！「做1事」恐越來越窮

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

更多熱門

相關新聞

虎年最後一天！命理專家：大掃除這東西必丟　

虎年最後一天！命理專家：大掃除這東西必丟　

舊的一年過去，人們把新的希望寄托在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。命理專家楊登嵙表示，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」，他並指出9大類新年必丟的物品，讓民眾迎接好年。

彩券買起來！2生肖正偏財運齊飆

彩券買起來！2生肖正偏財運齊飆

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

花2000元刮走100萬！　年輕人豪撥30萬給拜把兄弟吃紅

花2000元刮走100萬！　年輕人豪撥30萬給拜把兄弟吃紅

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

關鍵字：

2023開運

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

除夕到初五「過年禁忌一次看」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

5種鍋物「鈉含量爆高」！第1名超清澈…網看傻

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面