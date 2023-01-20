台灣人大鬧日本列車「指定席當自由席」　同鄉羞愧：熟悉的家鄉味

▲有台灣人不滿同鄉在日本列車上的行為。圖為日本地鐵。（資料圖／記者袁茵攝）



記者崔子柔／綜合報導

自從開放出國旅遊，就有大批台灣民眾到日本玩樂，16日還發生有台人到沖繩自駕，因撞到腳踏車騎士而被拘留的事件，臉書粉專「台灣是個行人地獄」則發文表示，他在往富山的列車上，整節車箱有一半是台灣人，吵鬧就算了，還把指定席當自由席搭。

「台灣是個行人地獄」昨（19）日發文指出，他從高山（Takayama）搭飛驒特急到富山（Toyama），車廂內有一半是台灣人，而在一個半小時的車程中，「台灣腔中文聲的嘈雜拌嘴響徹雲霄、嘻笑打罵緣不絕耳」。

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他也提到，除了整個車廂鬧哄哄的，台灣旅客還「座位換來換去，把指定席當自由席在搭，被車掌要求補票」，最後他只好戴上降噪耳機，「想要隔絕那逃離半輩子的『熟悉的家鄉味』」。

▲台灣人發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／台灣是個行人地獄）



「台灣是個行人地獄」最後引述《不開車‧在路上》的內容，「使用大眾運輸工具，就是學習在公共空間該有怎樣的行為與表現，而依賴私家車，就是逐漸失去對於公共空間的意識，甚至是人本就生存在社群裡的事實」。

根據本站先前報導《是真的！台男「日本自駕撞人」被拘留10天 謝長廷回應了》，台灣一對情侶16日在沖繩自駕發生車禍，因男駕駛要被警方拘留10天，女友只能上網求助，除了被網友砲轟之外，還被質疑為幻想文。駐日代表謝長廷19日證實，該案件已進入司法程序，目前正協助聘請律師處理。