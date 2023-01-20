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台74線帶旺周遭房市　台中太平躍升首購一級戰區

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲太平區近來吸引大批建商湧入推案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市房價近5年平均單價成長幅度達62%，驚人的漲幅讓許多想買房的民眾望而卻步。然而在各區域房價居高不下的情況下，台中市「太平區」因低於鄰近東區及北屯區2到3成房價，再加上當地具備成熟商圈、74號快速道路以及台鐵高架化，近日東區又有大型商場LaLaPort興起，諸多利多加持下，躍升成為購屋族首選之區，也因此吸引大批建商爭相湧入推案。

據統計，台中市太平區2020年每坪成交均價約19.31萬，2022年來到29.31萬元，近三年漲幅約51%，而近一年新屋成交均價則落在33萬元，相較於鄰近的東區、北屯機捷特區皆已有新案突破5字頭的情況下，太平區購屋門檻親民許多，且總價千萬內還可入手2房產品，自然成為年輕購屋族群首選之地。

盤點近期熱門預售案，台中品牌建商順天建設因看好太平宜居性，於家樂福特區打造綠意美學新地標「順天緮華」，將1663坪的基地規劃為綠藝環繞的友善街廓，規劃全區0店面、2-3房純住宅的花園建築，且基地位置鄰近太平公有市場、太平國小，周遭也匯聚不少連鎖商家，成功吸引重視質感的換屋族群，目前實登最高價單坪以39.1萬創下區域最高價，未來有有望突破4字頭大關。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，太平區受惠於74快速道路串連四方交通，大量人口移入而快速發展，加上商圈、學區、公園綠地各項生活機能完備，超高的性價比深受年輕購屋族青睞，也因此近幾年掀起一波補漲行情，新案也齊齊站上三字頭。其中，南太平「家樂福商圈」屬於早期開發的成熟商圈，周遭不僅匯聚眾多銀行業，還有百年歷史的太平國小、長安醫院、星巴克等豐沛成熟機能，同時與東區僅一線之隔，距離三井LaLaPort購物中心、新站秀泰商圈只需10分鐘車程，在東區外溢效應下，未來發展不容小覷。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲太平區生活機能完整。（圖／記者白珈陽翻攝）

而位於74號沿線的「新光重劃區」，同樣為建商重點推案區域，如坐落於74沿線第一排的「勝美欣」，為太平新光重劃區目前最大基地面積開發案，基地面積廣達3,217坪，全案規劃16戶店面、437戶住家，2~4房格局，不僅社區保留850坪做為中庭花園，同時也與日系書店紀伊國屋書店合作選冊，目前實登最高價單坪在37.6萬元；「拓建悅見山」同樣位處74號道路西側，產品規劃2~3房、27~42坪，實登最高價單坪也來到了38.3萬。

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