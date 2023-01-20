獨／抓包台中和平警分局！免費讓業者暗架基地台　在地人怒了

▲和平分局遭檢舉私裝基地台，但分局宣稱以為電信業者是裝設強波器。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市警局和平分局在108年期間在分局頂樓私自加裝中華電信基地台，去(111)年底被眼尖民眾發現檢舉包庇私設基地台，經過4年時間歷任分局長卻都不知情。事件爆發後，分局卻宣稱只是訊號不好要求電信業者裝設強波器。經查證後電信業者卻打臉分局說法，是經過分局簽同意書去裝設，而強波器就是基地台。

▲和平分局說法遭到中華電信業者打臉。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



和平警分局在四樓頂裝設基地台來增強訊號，卻被民眾質疑包庇電信業者，被裝設了四年的基地台都毫不知情。分局吳姓承辦人員向記者表示，時任分局長發覺分局內的行動電話訊號不好，便要求跟中華電信業者聯繫來裝設訊號強波器，但警方不是專業人員並知道被裝設成基地台，警方也被蒙在鼓裡，也沒有收取租金。

和平秘書室主任陳文癸說，分局位處山區又因921震後興建廳舍，基於耐震考量增強隔間厚度，致訊號穿透率不佳影響通話質，同仁手機聯繫公務時影響甚鉅，遂於108年間主動協調中華電信公司前來改善收訊問題，並簽訂架設同意書，無償提供該公司在建物頂樓附掛裝設行動通信設備及管線(射頻單體與天線)等相關設施，有效改善和平分局員警手機(網路)通訊品質。因公務通訊需求，和平分局係主動聯繫中華電信公司補強設施以改善手機通話品質，有關民眾質疑本分局未向中華電信公司收取租金部分，和平分局將依據「台中市市有房地提供設置基地臺租金計收基準表」研擬簽訂相關契約，持續提升手機收訊品質。