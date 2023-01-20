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桃園橫山書法藝術館首屆書藝雙年展　東西方書法藝術相互激盪

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」至4月24日止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」至4月24日止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立美術館館群之一的橫山書法藝術館自1月20日起，開展「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」至4越24日，其中將焦點集中在「書法」在當代藝術中發展，透過展出帶動當代書法藝術發展新量能，喜愛書法民眾可在連續假期間撥冗參觀，體驗東西方書法藝術發展新能量。

市府文化局指出，這項橫山書法藝術館首次辦理雙年展，希望未來書藝雙年展能成為桃園城市亮點之一，讓世界看見書法藝術在台灣、在桃園的可能性，透過多元文化觀點積極參與亞洲乃至全球書藝網絡。本次展出邀請東海大學美術系助理教授吳超然擔任策展人，偕同橫山書法藝術館陳俋佐督導擔任機構策展人，以共同策劃模式，展開對於雙年展的各種想像。首屆橫山書藝雙年展以「法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」為題，以不同角度思考書法藝術，深度討論、剖析書藝於現當代藝術發展中的定位。

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▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」，圖為展場作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」，圖為展場作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，本次展覽近一半藝術家來自海外，包括東亞各國與歐洲當代藝術家，聯合台灣書藝家共計有42人，以近半數為此展創作之新作與既有現當代書藝作品對映，共同呈獻全球當代書藝的多樣面貌，探究書法藝術的未來與可能。其中包括台灣戰後名家對於書法形式和內容流變中的沉澱和省思，以及西方抽象藝術與書法如何互相刺激與借鏡。

台灣藝術家展出的有卜茲的狂草橫幅作品〈瓦屋隨意綠〉，如飛龍在雲中穿梭，狂放不羈，從古典出發另闢蹊徑；李君毅〈山不厭高〉捨棄傳統毛筆，不執著以固有的形式創作，並以軟木刻成之方章作為鈐印工具，藉此與書法連結對話。中港藝術家則有馮明秋創作的〈光字心經〉，既立文字又捨棄文字象，在漆黑畫面中出現透光文字如暗夜明燈，文字象直指心象；還有許靜〈小窗幽記〉以娟秀小行書寫在法國旅行時所購買的古版畫之上，古今中外對照呼應成趣。法國方面則有知名漢學家柯迺柏(André KNEIB)以西洋繪畫顏料進行書藝創作，在可釋與不可釋的文字與畫面之間做辯證。

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展」，日本書法藝術家川尾朋子現場揮毫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展」，日本書法藝術家川尾朋子現場揮毫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

日本部分延續上世紀前衛書家井上有一的脈絡，邀集山本尚志(YAMAMOTO Hisashi)〈遊戲（ゲーム）〉，以個人強烈語彙呈現古典的繼承。另有川尾朋子(KAWAO Tomoko)於開幕會上現場揮毫，以〈變／不變〉為題，呼應本展展題探討書法藝術的「法與無法」，現地創作成為本展展出作品之一；韓國書藝家朴鎮雨為本展新作作品〈墨塔〉，由各式凹凸文字及圖案的墨條拓印，逐一構成寶塔形象。

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展」，邀請東西書畫藝術家與台灣當代書法家共展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市橫山書法藝術館在農曆春節起舉辦「2023年橫山書藝雙年展」，邀請東西書畫藝術家與台灣當代書法家共展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為呼應首屆橫山書藝雙年展，桃美館邀請桃園在地藝文空間共襄盛舉舉辦平行展覽，以藝術共振概念串聯合作，以書法藝術為主題舉辦平行展覽，展覽期間橫跨今年1月至5月，參展單位包括桃園市政府文化局、中壢藝術館、桃園十一份美術館、藍瓦空間，以及2 GATHER藝起吧。

並特別舉辦兩個聯合活動：「書藝平行展觀展集點好康送！」讓民眾透過觀展集點兌換書藝館文創品一卡通（市值350元）、「書藝平行展 優惠換票 2Gather！」，藉此推廣書藝館雙年展及平行展展覽，藉此深化民眾認識桃園藝文空間與促進本館與桃園藝文空間的外部連結。本展自112年1月19日起至4月24日於橫山書法藝術館展出，展覽期間將舉辦專題講座等教育推廣活動，最新活動消息請至桃美館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch）查詢。 

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