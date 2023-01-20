最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

▲長達10天春節連假到來，彰化縣政府公布垃圾清運時程，提醒民眾注意。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

今年春節連價長達10天，彰化縣環保局公布26鄉鎮市公所清潔隊垃圾收運時間，小年夜、除夕加強清運，大年初一至初三全縣皆停止，25日(初四)鹿港鎮、和美鎮及大城鄉等３鄉鎮提前恢復清運，其餘則從初五陸續恢復正常，籲請民眾配合各項清運規定，做好分類及資源回收，從源頭減量，避免吃上罰單。

環保局表示，民眾春節期間注意各鄉鎮市公所清運時間，除了1月22日(初一)至1月24日(初三)全縣鄉鎮市皆停止清運，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車，以維護環境清潔，民眾亦可透過各公所網站或臉書查詢。

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▲▼鹿港垃圾清運時間表。（圖／記者唐詠絮翻攝）

1月20日小年夜：永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提前開始收運垃圾，其餘正常。

1月21日除夕：當彰化市、芬園鄉、花壇鄉、鹿港鎮、和美鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、田中鎮、田尾鄉、大城鄉、芳苑鄉及二水鄉正常收運，其餘提前或改由定點收運

1月25日（初四）：鹿港鎮、和美鎮及大城鄉提前恢復清運

1月26日（初五）福興鄉、線西鄉、伸港鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮提前開始收運垃圾

1月27日(初六)福興鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埤頭鄉及竹塘鄉提前開始收運，其餘公所正常收運

1月28日(初七)大村鄉及埤頭鄉提前開始收運，其餘公所正常收運，

1月30日起全縣恢復正常收運。

▲和美鎮垃圾清運時間表。（圖／記者唐詠絮翻攝）

環保局提醒民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。並請民眾務必配合清潔隊春節休假期間將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。