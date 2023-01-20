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高雄超萌「史努比渡輪」拍到爆！　全新航線只要80元就能搭

▲▼高雄超萌「史努比渡輪」來了！全新航線12／24開航，80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超萌「史努比渡輪」！全新航線只要80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄港渡輪自去年12月24日開啟新航線，同時渡輪船身也找來最有名的史努比妝點，一開航隨即造成一波搶搭風潮。全新路線沿途經鼓山魚市場、棧貳庫、旗津，用渡輪串聯高雄最夯的港邊景點，至8月20日止，每日開航，讓高雄海上運輸更豐富、玩法更多元。

旗福二號換上可愛的史努比外觀後，亮眼吸睛的圖樣讓不少民眾於岸邊、海上搶拍照，搭配高雄港藍天白雲美景，開航隨即造成一波搶搭風潮。

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為了全力讓民眾度過充滿美好回憶的春節假期，《海上巴士史努比渡輪航班》僅除夕當天停航一日、《旗津鼓山航線渡輪》於除夕當天僅營運到晚上12點。

初一開始各航線按假日班表營運：《旗津鼓山航線渡輪》早上5點至翌日2點加密營運、《前鎮中洲航線渡輪》早上6點至晚上10點按時刻表營運、《海上巴士史努比渡輪航班》下午1點至晚上7點按時刻表營運，渡輪馬力全開疏運過年人潮。

為提倡環保意識，《旗津鼓山航線渡輪》將於春節10天期間於每日早上11點至晚上7點實施一般遊客燃油機車管制，旗津居民、公務機車、電動機車及自行車則不受管制，歡迎民眾多加利用《前鎮中洲航線》。

▲▼高雄超萌「史努比渡輪」來了！全新航線12／24開航，80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超萌「史努比渡輪」，80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了亮眼造型外，旗福二號也智慧升級，經濟部補助工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」就應用在旗福二號上，搭載17.3吋具有高穿透率、高解析、高亮度特色的AM Micro LED透明顯示面板，「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」，結合亞灣區的5G環境，成為南台灣第一艘智慧遊船。

▲▼高雄超萌「史努比渡輪」來了！全新航線12／24開航，80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「史努比渡輪」智慧升級，首創AI智慧窗屏導覽系統。（圖／記者賴文萱翻攝）

搭乘史努比航班，鼓山（魚市場）←→棧貳庫←→旗津，全線一律80元（6-12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙與陪伴卡半價）。海上巴士航班詳細資訊及票價，可洽高雄市輪船股份有限公司FB及官網查詢。

全新路線串聯高雄最夯的港邊景點，歡迎大小朋友搭乘最萌史努比渡輪，遊玩鼓山魚市場、棧貳庫、大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街。

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