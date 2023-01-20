　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」　恐全家整年不安寧

▲▼年夜飯。（圖／pixabay）

▲除夕夜最重要的時刻就是一家人圍爐吃團圓飯。（示意圖／pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

除夕是闔家團圓的日子，一家人圍爐吃年夜飯也是最溫馨的時刻，不過除夕當天也有許多禁忌和習俗要留意遵守，才能達到趨吉避凶。以下幫大家整理出除夕「十大禁忌」，切記千萬別逞口舌之快說髒話，以免替整年招來厄運，得不償失！


●除夕禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、忌打碎物品

過年期間打碎物品意味著「破財」和「破運」，從小長輩也說，只要不小心在家中打破東西就要喊「歲歲平安」化解。

二、忌吵架或說髒話

過年期間要多說吉祥話，避免口出惡言，平時掛在嘴邊的髒話還是少說為上，否則可能倒楣一整年。另外，也不要和他人起口舌之爭，恐怕接下來一年要有吵不完的架了。

三、忌欠錢、不討債

俗話說「欠錢不要欠過年」，一定要在過年前將欠的款項和東西還給他人，否則來年運勢不順。不過若是當債主，也千萬別在過年期間向人討債，免得厄運上身。

四、忌吃光年夜飯

平時總是被長輩叮嚀要將碗裡的飯吃乾淨，唯獨年夜飯除外，特別是魚，象徵年年有餘。另外，吃魚要只能中段，魚頭和魚尾不要動，甚至有些家庭連桌上的魚都不碰，只端出來當作擺飾。

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲年夜飯的魚千萬別吃光，來年才能年年有餘！（示意圖／資料照）

五、忌關燈、過早睡、晚回家

除夕夜家中的燈火也不宜全關，最好是持續開到初一天亮，祈求來年前途一片光明。若當天晚上有事要出門，都必須在午夜前回到家，全家一起熬夜守歲，「不睡」的台語是「不睏」，睏和困字諧音，象徵來年不會窮困。

六、忌晾衣服、洗澡、洗頭

在除夕這天，家人最好在吃年夜飯前先洗好澡，特別是超過半夜12點洗頭，會不小心將來年的財氣洗掉。而除夕夜洗衣服和曬衣服都是禁忌，據傳鬼神會依附在曬衣繩或衣架上，招來厄運。即使要曬衣服，也要在當天晾乾，不可曬到初一，以免「濕過年」對健康不利。

七、忌倒垃圾、倒汙水、掃地

除夕打掃家中除舊布新，建議在吃年夜飯前完成，之後一路到初五都別掃地，以免將福氣掃出門。而亂倒垃圾和汙水，恐不小心灑在神靈身上，一旦觸怒神靈恐招厄運，也等於將家中的財運給倒了出去。

八、忌串門子

年夜飯是一年中最重要的一頓晚餐，一家人圍爐團圓的時刻，此時最忌諱有外人打擾，也是俗稱「踩年飯」，使得全家不得安寧、財運受影響。若是剛好有人登門拜訪，可以包紅包給對方，以討吉利。

九、忌吃藥

習俗有「年頭、年尾不能吃藥」，否則接下來的日子恐有吃不完的藥，家裡年前若有熬湯藥，也要將藥渣倒掉，才有利來年身體健康。不過這只是傳統流傳的習俗，長期服藥者還是勿擅自停藥，務必遵從醫師指示。

十、忌紅包給單數

除夕當晚除了吃年夜飯和守歲，最快樂的時間就是領紅包。過年紅包講求成雙成對，切記金額絕對不能包單數，尾數100、300、500等都算單數，而「3000」這個數字是「3」開頭，仍算是單數，時常用在喪禮上，建議可以多加200元才吉利。另外，紅包袋務必要用全新的，不可用使用過的舊袋裝。

ET快訊
72萬粉大胃王YTR宣布　「無限期停更」！
台74線驚悚連環撞！　關鍵5秒影片曝光
蘇貞昌請辭！　蔡英文首發聲
余筱萍慘被噴辣椒水　畫面曝光
4連霸議員過世！　享年57歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回收放門口「值錢的搶光」留垃圾讓他清　屋主氣炸：要就全拿走

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」　恐全家整年不安寧

男子頻頻收到放款訊息　「神回覆」遭已讀…網服了：是我就借爆

高雄超萌「史努比渡輪」拍到爆！　全新航線只要80元就能搭

必看！小年夜也有5大禁忌　做這件事小心越來越窮

生肖屬兔注意！初一到初五兒童新樂園「門票免費」

最後機會！高雄隱藏「600坪台版好市多」　年節禮盒、零食價超狂

「過年10大禁忌」一次看！打小孩、掃地都上榜　做1事小心財運跑光

寒流下修探8°C「雪崩式暴跌10°C」一夜白番薯！圖看過年全台急凍

張忠謀嗜吃炸物「夫妻愛一起追劇」…獨家養生秘訣一次公開

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

回收放門口「值錢的搶光」留垃圾讓他清　屋主氣炸：要就全拿走

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」　恐全家整年不安寧

男子頻頻收到放款訊息　「神回覆」遭已讀…網服了：是我就借爆

高雄超萌「史努比渡輪」拍到爆！　全新航線只要80元就能搭

必看！小年夜也有5大禁忌　做這件事小心越來越窮

生肖屬兔注意！初一到初五兒童新樂園「門票免費」

最後機會！高雄隱藏「600坪台版好市多」　年節禮盒、零食價超狂

「過年10大禁忌」一次看！打小孩、掃地都上榜　做1事小心財運跑光

寒流下修探8°C「雪崩式暴跌10°C」一夜白番薯！圖看過年全台急凍

張忠謀嗜吃炸物「夫妻愛一起追劇」…獨家養生秘訣一次公開

回收放門口「值錢的搶光」留垃圾讓他清　屋主氣炸：要就全拿走

台北信義3坪雅房「激似審訊室」月租4000　千人嚇求逃獄攻略

周玉蔻〈辣新聞152〉遭NCC重罰300萬　徐巧芯：爽啦我檢舉的！

23歲「童顏美乳」玩健身環！　崩潰慘叫癱軟倒地

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」　恐全家整年不安寧

如果俄羅斯在烏克蘭戰敗「將引爆核戰爭」　普丁心腹警告北約

男子頻頻收到放款訊息　「神回覆」遭已讀…網服了：是我就借爆

高雄超萌「史努比渡輪」拍到爆！　全新航線只要80元就能搭

南非聯合俄羅斯和中國　2月舉行海上軍演為期10天

早知道早幸福！戀愛心理學：如果真心換不了真心，那就換人

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

張忠謀嗜吃炸物　獨家養生秘訣公開

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

發現女友做援交！他痛苦求助...網超正向回應

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

過年10大禁忌　打小孩、掃地都上榜

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

過年焦慮症候群　律師曝10大解方

更多熱門

相關新聞

過年焦慮症候群　律師曝10大解方

過年焦慮症候群　律師曝10大解方

農曆春節過年，許多人返鄉圍爐，可能要面臨親戚追問事業、婚姻，加上紅包也是一筆不小的開銷，若返鄉日期又與工作相衝，真的會把人逼出「過年焦慮症候群」。律師呂秋遠分享10點，緩解過年焦慮症候群的方式，感嘆「過年這件事，讓很多人厭煩，如果你身邊的人，遇到過年很焦躁，請體諒她、關心他！」

明天放假！小年夜國道防5大地雷路段　國5南下恐連塞8小時

明天放假！小年夜國道防5大地雷路段　國5南下恐連塞8小時

內閣將總辭！王國材低調回12個字　「明天按行程視察春節疏運」

內閣將總辭！王國材低調回12個字　「明天按行程視察春節疏運」

關鍵字：

過年春節除夕年夜飯2023開運

讀者迴響

熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

最美禮生真的脫光了！

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

台男日本自駕撞人拘留10天　謝長廷回應了

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面