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社會 社會焦點 保障人權

獨／江小漁大墩店復業「狂接300通索賠電話」　午餐時段僅2組客人

記者白珈陽／台中報導

台中市知名連鎖餐廳江小漁在年前遭查出，總公司威晶國際涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期巴沙魚（鯰魚），公益總店19日仍大門深鎖未營業，不過大墩分店已經正式恢復營業。江小漁大墩王姓分店長表示，在威晶國際公告消費者可申請賠償後，他這3天接到300多通索賠的電話，已將資料交給威晶國際處理；他也宣告大墩店改為獨立營運，與總店分家，巴沙魚的進貨來源也更改成元家企業提供，所有巴沙魚都經過食藥署合格認證，並將相關資訊公開張貼在店門外，盼能喚回消費者信心。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲江小漁酸菜魚大墩店王姓老闆，宣布大墩店改為獨立營運，與總店撇清關係。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，江小漁酸菜魚大墩分店在昨(18日)晚間試營運，今日中午恢復正式營運。記者實際到場觀察，有不少民眾從新聞得知此次風波，因好奇而在門外徘徊駐足，但大部分都未入店用餐；有2名男子是附近的上班族，稱雖在爆發風波前未曾消費過，不過現在更不會打算進去吃，「對他們沒有信心」。從開店至下午1時許，僅有2組客人上門消費。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼不少民眾在店外好奇觀望；附近的上班族表示，對江小漁沒有信心。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲仍有消費者選擇入內用餐。（圖／記者白珈陽攝）

大墩分店的34歲王姓老闆，先前曾從事火鍋店、飯店業，都是餐飲相關行業，他表示，這家店是於去年1月7號開幕，到現在才剛好滿一年，當初是與家人討論後，認為酸菜魚在台中頗有市場，遂決定集資開店，經過1年努力，才慢慢鞏固出回流客，怎料總公司突然出問題，讓他不知怎麼跟消費者交代。

為找回消費者的信心，王老闆在店門外張貼公告訊息，內容顯示「江小漁大墩店為獨立營運，食材為獨立採購，與公益店（香椒國際有限公司）有所不同！大墩店使用的魚皆由元太企業提供！」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲王老闆張貼公告，宣布與總店分家，進貨來源也有所不同。（圖／記者白珈陽攝）

此外，他也貼出食藥署合格證明，王老闆說，我們有兩種魚貨合格證書，「生凍帶皮鯰魚排」進貨日為2021年12月4日，有效日期則為2023年12月4日；另一批新貨「冷凍調味鯰魚片（巴沙魚）」的進貨日在2022年12月，到貨才一個月，有效日期同樣為2年。目前店裡的所有食材，均經過合格檢驗認證。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

王老闆張貼食藥署許可通知書。（圖／記者白珈陽攝）

針對求償問題，威晶國際於17日發出聲明，指出曾到江小漁（台中公益店、台中/大墩店、埔里店、員林店）消費有關魚的相關產品，憑票或刷卡消費紀錄，可辦理該項產品的五倍賠償；身體出現不適之賓客，提供醫療單據與診斷證明書者，將支付醫療費用等損害的5倍做為賠償，另外加上醫療費用1倍的賠償作為精神賠償。

王老闆說，本案是在16日發生，由衛生局人員至各店稽查，事發後原本都沒有接到消費者的電話，但威晶國際公告一出來，平均一小時就會接獲10通電話，3天下來已超過300通，都是要求索賠，他們已經把資料都交給威晶國際，請消費者耐心等待。另外，也有10組客人預訂的年菜組合要求退訂，而昨晚試營運僅有1000元業績，加上今天中午的狀況，整體業績掉了8成，這3天粗估損失約50萬元。

他指出，由總公司捅出來的簍子，不該由加盟主承擔，將會向威晶國際求償。他也說，過陣子將會更換店名，重新出發。

王老闆表示，「希望消費者給我們一點信心，我們一定是誠心地提供最優質的食材給消費者，不會有濫竽充數或是有問題的食材給消費者食用」，這次復業推出活動，消費滿500元送200元餐券、滿1000元送500元餐券，希望能吸引消費者回籠。

至於公益總店，記者今日前往查看，發現仍是鐵門拉下，由日前張貼的「1月14日～18日員工尾牙店休，19日正常營業」，改為「內部整修，重新裝潢」8字。香椒國際開發有限公司負責人楊姓男子，以及威晶國際企業有限公司負責人戴姓男子，16日在檢方偵訊後依涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪，分別以50 萬元、10 萬元交保。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲公益總店鐵門拉下，貼出「內部整修，重新裝潢」8字。（圖／記者白珈陽攝）

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