金泉獎得主出爐　南投東埔、北港溪獲最佳旅遊推薦獎和優質服務獎

▲東埔溫泉區獲金泉獎「最佳旅遊推薦獎」。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

第三屆金泉獎評選於日前圓滿落幕：礁溪、烏來、泰安溫泉區自眾多溫泉區中脫穎而出，奪下溫泉界最高榮耀「十泉十美獎」，南投縣的東埔溫泉和北港溪溫泉也分別獲得最佳旅遊推薦獎、優質服務獎。

頒獎典禮在日月潭雲品溫泉酒店舉辦，邀請到各溫泉區代表共襄盛舉，並由交通部觀光局主任秘書林佩君頒發各獎項之獎座，藉此感謝所有溫泉區業者及公、協會對台灣溫泉產業的辛勤付出。

▲2022-2023台灣好湯金泉獎日前舉辦頒獎典禮。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日月潭國家風景區管理處指出，經111年11月至12月激烈的網路票選競爭及評選委員實地訪視後，本次金泉獎除「十泉十美獎」，還評選出其他6大獎項：「最佳新創獎」礁溪、谷關、大坑溫泉區；「最佳CP值獎」泰安、金山萬里、關子嶺溫泉區；「觀光友善環境獎」知本、四重溪、烏日溫泉區；「最佳旅遊推薦獎」烏來、瑞穗、東埔溫泉區；「最佳造景美學獎」寶來不老、安通、內灣尖石溫泉區；「優質服務獎」北港溪、紗帽山、陽明山溫泉區。

▲北港溪溫泉區獲金泉獎「優質服務獎」。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，每個獲獎的溫泉區皆有出色的泉質及服務設施，各家的觀光資源也相當豐富：不論是溫泉區的歷史文化、富含當地特色的美食佳餚，或精彩多樣化的旅遊景點及遊程，都值得遊客安排旅遊一探究竟；另金泉獎線上票選的抽獎結果也同時出爐，提供包含最新款智慧型手機及各項溫泉好禮，更有國內多家頂級溫泉飯店的泡湯住宿券。