最美魚販劉心語回老家幫賣魚　熱心嬤：趕快嫁一嫁...她急回這句

▲藝人劉心語與鄭靚歆返家幫忙賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化女兒劉心語，孝順又愛家的形象被外界冠上「最美魚販」封號，加入全明星運動會表現亮眼，通告、戲劇、廣告、主持、業配、代言、商演等工作邀約不斷，她今天現身家裡的魚攤幫忙賣魚，希望能分解爸媽過年的辛勞，不過她之前在運動競賽中手指骨折受傷，目前還在養傷。劉媽媽笑著說，「我給女兒打100分」，希望她未來能一帆風順。

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▲藝人劉心語與媽媽感情非常好。（圖／記者唐詠絮攝）

去年8月劉心語被盜圖在網路徵婚「還有人要我嗎 」，引發不少網友氣憤又心疼，今天清晨5點，劉心語出現在社頭的魚攤，幫爸爸媽媽賣魚、刮魚鱗，希望能分解爸媽過年的辛勞。在忙碌當中，一位看她25年長大的阿嬤說 ，「人善良、忠厚老實，就可以趕快嫁一嫁」，劉心語一聽，趕快跟媽媽討救兵，直呼「 再5年才要嫁啦」、「5年後沒嫁出去就相親啦」。

今年還特別跟在「全明星運動會」革命情感的藝人朋友鄭靚歆，一起返回彰化幫忙賣魚，不過鄭靚歆對海鮮過敏，對很多魚不熟悉，劉心語還在一旁幫忙惡補魚種，鄭靚歆抓魚時根本HOLD不住，狂被噴水 ，趕快喊劉心語救援，看得出2人好情誼，鄭除了幫忙刮魚麟、包裝，還幫忙算帳。

▲藝人劉心語教鄭靚歆如何刮魚鱗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉心語說，她去(2022)年除了發了一片單曲，其他心思都在忙演藝事業(全明星)，之前在運動競賽受傷，手還沒有好，目前還在養傷，這次回家時還抽空跑去針灸，目前還在吃中藥調理身體，預計這次會停留到27日，前2天有粉絲得知她已經回到彰化，還特地帶著許多東西到魚攤探望，讓她感到相當的窩心。

至於新的一年的計畫，劉心語也透露將拍電影、發表3首自作單曲等等，劉媽媽說，「心語從來不讓我擔心」、「她是100分的女兒」，「她現在很平順發展，我也感到非常的高興，但她做甚麼事都很執著，都要做到最好，看了還是會很心疼的。」