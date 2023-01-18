養生館老闆娘外遇冷氣工「頂樓休息室6次共枕%%」　尪看監視器氣炸

▲養身館老闆娘外遇冷氣工人被抓包。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／彰化報導

彰化一間養生館老闆娘，外遇小王後把對方帶回家同床共眠，丈夫發現後怒提告求償精神慰撫金70萬元，法院勘驗監視器影片等證據，認為老闆娘的確發生婚外情破壞婚姻，判老闆娘及小王須應連帶賠償40萬元。

養生館楊姓老闆指控，他2014年時跟林女結婚，婚姻關係本來和睦美滿，沒想到小王明知林女已婚，卻從2022年開始，多次與妻子出雙入對進入他與林女的住處，且3次同床共枕、2次同寢還抱抱，更有1次還發生性行為。



楊男認為，小王與妻子無論是同床共枕、衣不蔽體共處一室、摟抱親暱行為，早已踰越普通朋友行為，而且還發生性行為，小王破壞他的婚姻、配偶尊嚴，受有精神上之痛苦，多次前往醫院身心科看診，依法向2人提告請求連帶賠償70萬元。

林女則表示，楊男在她的養生館頂樓休息室裝設監視器，所為不僅觸犯刑章，其手段更已重大侵害人性尊嚴，違法取得證據所侵害社會秩序、程序正義及被告個人隱私秘密，蒐集到的出軌證據影片不具有證據能力。

法院審酌，楊男提出的錄影錄音光碟等應有證據能力，且林女不否認出軌，認定林女跟小王有逾越正常男女的交往分際發生婚外情，破壞夫妻間共同生活之圓滿安全及幸福而情節重大，考量林女經營養生館，因疫情關係不堪長期虧損結束營業，小王從事冷氣安裝工作，認為楊男請求的精神慰撫金70萬元過高，彰化地方法院判2人連帶賠償40萬元。可上訴。