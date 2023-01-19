特斯拉衝男廁撞壞整面牆　車尾卡磚瓦堆成廢墟

記者魏有德／綜合報導

上海一名網友近日在微博上發出一段影片，一輛藍色特斯拉不知何種原因撞進一間男廁，導致男廁整面牆壁毀損，現場磚瓦遍佈一片狼籍，從牆上的大洞還可看出這輛特斯拉的車尾嵌在洞口。對此，不少網友紛紛揶揄，「是急著上廁所嗎？」；「又有人要黑刹車系統了」；「看來車主挺著急的！」。

▲一輛掛著上海「滬牌」的特斯拉車尾撞進男廁。（圖／翻攝微博）

這支網友爆料的影片僅短短10秒左右，並未講明發生時間，影片從男廁外一路拍到男廁內，一開始看似正常，鏡頭帶到廁所內才發現，內部空間已經一片狼籍，地面充斥磚瓦碎塊，不僅看不出小便斗的擺放位置，牆上還出現一個巨型大洞，一輛藍色掛有「滬牌」的特斯拉停放在洞口，疑為失控後退造成巨大撞擊力影響所致。

▲男廁裡一片狼籍，整面牆被撞破。（圖／翻攝微博）

據了解，在2021年初，山東臨沂的泰盛廣場也曾發生一起特斯拉衝撞廁所的事故。當時的車主曾表示，是由於踩不動刹車才會使整車失控，撞進停車場的廁所，還把廁所裡的洗手台撞壞。

▲一輛特斯拉曾在山東臨沂一間商場內因失控撞進廁所。（圖／翻攝中青報）

特斯拉官方在當時也迅速調查回應稱，經過對數據和現場的分析，車輛在行駛中駕駛員突然大幅度轉向同時踩下了制動踏板，由於事發路面存在積水，車輛急轉彎時車速過快，路面濕滑最終造成了事故，「駕駛員踩下制動踏板後車速降低且ABS功能正常啓動工作，車輛行駛過程直至事故發生期間未見任何異常。」