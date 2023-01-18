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LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

▲▼免費還不載？LINE「隱藏貼圖」期間限定新年必備用到爽。（圖／翻攝自LINE官方網站）

▲LINE近期推出免費貼圖，只要簡單加好友，即可免費領取使用。（圖／翻攝自LINE官方網站）

記者趙蔡州／綜合報導

LINE不定時會推出免費貼圖，有些則是特別的隱藏版，需要完成指定任務，才可以獲得該貼圖。「LINE購物品牌名店」這次攜手與「那隻水母」合作推出新年隱藏版貼圖，只要簡單完成任務就能免費獲得，快來領取新貼圖與朋友打招呼吧。

LINE購物品牌名店近期與那隻水母合作，在春節期間推出限時下載的免費貼圖，新貼圖17日起已正式開放，大家只要加入「LINE購物品牌名店」的好友，即可以免費下載使用90天。

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特別要注意的是，隱藏版貼圖僅限台灣地區用戶，LINE帳號需綁定+886電話號碼，才可以下載，且下載期限只到2月15日22:59止，想要領取貼圖的用戶千萬別錯過時間。

▲▼免費還不載？LINE「隱藏貼圖」期間限定新年必備用到爽。（圖／翻攝自LINE官方網站）

▲LINE購物與狗狗君合作，推出隱藏版免費貼圖。（圖／翻攝自LINE官方網站）

除了那隻水母外，LINE購物也首度與「狗狗君」進行合作，推出超萌狗狗君新款貼圖，可以把想傳達的新年祝福、職場心酸及日常吐槽，用一張可愛的貼文傳達給親友。

至於狗狗君新款的領取方式，一樣只要加入「LINE購物」的好友，就能免費下載使用90天，下載期限從1月6日到2月4日22:59止。

那隻水母貼圖【下載請點】

下載期限：自2023 01月17日10:00至2023年2月15日22:59。

使用效期：90天

狗狗君貼圖【下載請點】

下載期限：自2023年1月6日10:00至2023年02月04日22:59。

使用效期：90天

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