鄭文燦桃園隊第一人　余宛如宣布參選第④選區立委

▲余宛如。（圖／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

前桃園市長鄭文燦卸任後，昔日桃園隊市府團隊成員的動向，傳出了最新發展，前資科局長余宛如正式宣布投入桃園第四選區的立委選舉。余宛如表示，自去年底卸任後，很感謝一些朋友提供到不同領域發揮的機會，但幾經思考，身為桃園媳婦的她還是決定留在桃園，繼續跟大家共同為了台灣一起前行，接下來她會勤走基層，聆聽民眾的聲音，並為參選立委的初選做準備。

桃園市第四選區，目前的立委席次為國民黨的萬美玲。在上屆立委選舉中，這個選區的選舉人數為28萬4490人，當時的競爭激烈的狀況為四搶一，但主要焦點是藍綠對決，民進黨推出的前立委鄭寶清最後是以5447票落敗，藍綠得票比分別為49.11%﹑46.5%。

余宛如畢業於北一女、台大經濟系，擁有英國倫敦大學亞非學院食物人類學碩士學位，踏入政壇前，她在新創產業與資科運算領域擁有相當豐富的實務經驗且獲獎無數，在擔任第九屆不分區立委任內，也被評鑑為全院表現優良之立法委員。

卸任立委後，余宛如被鄭文燦延攬進桃園市政府，擔任資訊科技局長，除了協助桃園資科運用發展，過去幾年在防疫抗疫階段，她也發揮了自己的資科專長與經驗，透過智慧科技共同與市府團隊成員守護市民健康。

▼余宛如宣布參選桃園立委，接下來會勤走基層，爭取初選提名。（圖／翻攝余宛如臉書）

對於決定投入桃園第四選區的立委選舉，余宛如表示，她身為桃園媳婦，在跟著鄭文燦走入人群，為桃園轉型升級奠定厚實基礎與城市治理開創新局，讓大家都看到最後升格直轄市的桃園能後起直追，甚至凝聚成我桃園我驕傲的城市認同感，她真的感覺非常榮幸可以回到桃園貢獻。

余宛如也透過發表參選聲明指出，鄭文燦以野百合學運世代之姿，挑戰政三代成功，他用燃燒生命來翻轉桃園，以感謝桃園民眾給予機會，但卻在去年九合一選舉被抹黑、中傷，以致對桃園的理想未能延續，讓她感到非常的心疼，更對民進黨的挫敗感到不捨，也對台灣民主的未來擔憂。

余宛如表示，當民進黨處於低谷時，副總統賴清德站出來承擔，風塵僕僕與全台黨員座談，而這次黨員的全台座談，黨員對台灣的愛，她也感受到了大家對民進黨有期許，所以有責備、有批評，都是希望民進黨能繼續進步，台灣能更好。

余宛如指出，自己知道參選的路不容易走，但她想繼續點燃創新的動能，在經濟、產業、社會等各面向上，為未來世代創造更多機會，證明台灣不是只有台積電跟房地產，在托育、長照、社宅與學貸等政策上，其實也可以接住更多在前行路上不慎跌倒的隊友，而她也希望能桃園已經打下的基礎上，持續擴大與提升桃園的優勢，讓桃園成為亞洲創新的基地。