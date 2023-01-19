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蔣萬安赴北一女表揚樂儀旗隊　自曝高中心儀女生不是太座

▲台北市長蔣萬安（左三）表揚北一女樂儀旗隊學生。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市長蔣萬安（左三）表揚北一女樂儀旗隊學生。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，127 名北一女中樂儀旗隊學生今年元旦代表台灣，再次參與美國加州玫瑰花車大遊行，揚威國際。台北市長蔣萬安今（19日）至北一女中表揚學生並大爆秘辛說：「終於可以大大方方走進北一女校園」，因為唸建中時只能在北一女校門站崗，偷偷看心儀的小綠綠。

北一女樂儀旗隊學生日前赴美，參加年度盛事美國加州玫瑰花車大遊行，這也是暌違18年後再度獲邀，總計11天行程、共3場表演，除了讓當地觀眾和僑胞大聲讚嘆外，更吸引了外國媒體注意。蔣萬安今到北一女慰勉樂儀旗隊學生，感謝學生為國爭光，並致贈10萬元獎金。

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蔣萬安一致詞就說，「終於可以大大方方走進北一女校園」，以前唸建中時，只能穿著卡其制服在校門口站崗，不敢走進北一女校園，還自曝當時心儀的高中女生是穿著小綠綠制服，但話鋒一轉，馬上說太太是就讀宜蘭蘭陽女中，當年也是校內樂儀旗隊的指揮。

蔣萬安說，北一女樂儀旗隊在美國表演期間，他在台灣全程關注每次演出，看著學生在國際舞台上揮舞著國旗、台北市市旗，看到國內外媒體大篇幅報導，甚至有學生登上國際媒體的封面，有著滿滿的感動，感謝北一女樂儀旗隊讓世界看到台灣，是真正的台灣之光。

北一女校長陳智源說，這次是自己第一次到美國，也是第一次帶領這麼多學生出國，感謝學生堅持不懈全力以赴的精神，讓全世界看到台北市的優質教育、台灣文化的展現，不但是成功的國民外交，傳承樂儀旗隊的榮譽使命，更為北一女中寫下歷史，創造新的里程碑。

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