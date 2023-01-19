睡前愛關燈滑手機！22歲女眼睛「長出一大顆」　NG行為嚴重恐失明

▲睡前愛關燈滑手機，22歲女眼睛「長出一大顆」，醫生警告NG行為嚴重恐失明。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

不少人習慣睡前熬夜滑手機，除了會導致睡眠品質下降、失眠外，若是周遭環境不佳，更可能傷害眼睛，影響視力。河北省邯鄲一名22歲女子小路（化名）長期睡前滑手機，甚至關燈後仍躺在床上繼續使用，不料因此造成眼睛出現霰粒腫，所幸手術切除後沒有大礙。

根據大陸《山海視頻》報導，河北邯鄲22歲女子小路表示，她一直以來都喜歡在睡前滑手機，甚至關燈後仍繼續熬夜使用，玩到大約凌晨1、2點才會睡覺，直到2022年6月左右，她的眼睛開始出現霰粒腫，雖然觸摸起來硬硬的，由於不痛不癢也不影響視力，所以起初她並不在乎。

小路在眼睛長出霰粒腫後，仍維持原本的不良習慣，每天熬夜關燈滑手機，加上經常吃油膩、辛辣的食物，導致霰粒腫變得又大又紅，才驚覺情況不對，趕緊前往醫院治療，且經醫生診斷後才知道，霰粒腫已嚴重到只能手術切除，所幸手術後沒有大礙。

▲小路就醫後，決定接受手術，切除霰粒腫。（圖／翻攝自微博）

衡水市人民醫院眼科主任醫生李躍峰表示，關燈看手機，眼肌會持續處於痙攣狀態，導致近視度數會加重，他曾接診過一位長期熬夜看手機的青少年，半年內近視度數增長200度，正常每年增長度數在50到100度左右。

李躍峰還說，關燈長時間滑手機，會導致乾眼症發生，出現眼乾眼澀不適症狀，假如患者有青光眼的家族史，長期在昏暗環境並近距離看手機，還會誘發青光眼，嚴重恐導致失明，而且躺在床上使用手機，對頸椎也會有不好的影響。